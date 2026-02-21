Зеленский подписал новые санкции против российского теневого флота: список

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новые санкции против капитанов и компаний, обслуживающих российский ВПК. Ограничения направлены на блокирование обходного экспорта российских нефтепродуктов и поставки военной техники.

По информации Офиса президента Украины, новые санкции касаются 225 капитанов судов из 11 стран, которые транспортировали российскую нефть в обход международных ограничений.

Ограничения охватывают 46 граждан России, двух граждан Ирана и 44 компании, обслуживающие российский военно-промышленный комплекс. Эти компании поставляют, производят и ремонтируют технику, средства радиоэлектронной борьбы и запчасти для баллистических и крылатых ракет, ударных и разведывательных дронов, а также оружия и боеприпасов.

Мониторинг морских путей в Черном, Красном и Балтийском морях показал, что 188 судов уже попали под санкции США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Двое иранских граждан причастны к поставке авиационных компонентов для дронов "Шахед" в рамках партнерства с Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, ряд санкций США, введенных против России из-за ее агрессии в отношении Украины, продлен. Согласно решению американского президента Дональда Трампа, они будут действовать еще как минимум год.

