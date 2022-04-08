Россия боится не НАТО, а кое-чего другого – президент Германии

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер уверен, что нынешняя Россия боится не расширения НАТО, а распространения демократии, справедливости и свободы. И нападение президента России Владимира Путина на Украину стало переломным моментом.

Западный мир объединился ради помощи Украине, которая борется против России, отстаивая идеалы Запада. Об этом лидер Германии рассказал в интервью изданию Der Spiegel.

"Я раньше считал, что Москва может бояться расширения НАТО. Сегодня я знаю: Россия боится распространения демократии, стремления к свободе и справедливости. Нападение на Украину, отрицание ее государственности, тысячи убийств и страданий – вот окончательный переломный момент. А еще переломный момент видно через сплочение всего Запада, через солидарность Европы и США, решимость ЕС в отношении санкций, четкие ответы со стороны НАТО", ­– подчеркнул Штайнмайер.

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Как сообщал ранее OBOZREVATEL, приверженность российскому газопроводу "Северный поток-2" была ошибкой, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он сожалеет о прежней поддержке страны-террориста.

Напомним, Штайнмайер считает, что лидер России Владимир Путин развязал полномасштабную войну с Украиной, чтобы удовлетворить свои имперские амбиции. Однако при этом он поставил на карту существование Российской Федерации как государства.

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