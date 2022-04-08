Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что лидер России Владимир Путин развязал полномасштабную войну с Украиной, чтобы удовлетворить свои имперские амбиции. Однако при этом он поставил на карту существование Российской Федерации как государства.

Немецкий политик признался, что даже не мог представить себе такое развитие событий. Решение Путина напасть на Украину Штайнмайер в интервью изданию Der Spiegel назвал "имперским безумием".

"Я был свидетелем перемен в российской политике, но, честно говоря, я продолжал надеяться, что Владимир Путин останется рациональным. Я не предполагал, что российский президент рискнет полной политической, экономической и моральной гибелью своей страны в своем имперском безумии. Вторжение (в Украину – Ред.) шокировало меня", ­– отметил Штайнмайер.

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Он также пояснил, почему долгое время лоббировал интересы России и не разглядел в действиях Путина его истинные цели.

"Его (Путина – Ред.) личность не всегда была одинаковой. Я причисляю себя к тем, кто посвятил всю жизнь политической работе, чтобы гарантировать, что война никогда не вернется в Европу. Это не сработало. Значит, цели были неправильными? Было ли неправильно достигать их? Это вопросы, которые нам нужно решить сейчас", – подчеркнул президент Германии.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин и глава МИД России Сергей Лавров должны предстать перед судом в Гааге за военные преступления в Украине. Ответственность также должен понести каждый, кто причастен к этим преступлениям, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

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