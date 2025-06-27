Кремль наращивает способности своего военно-промышленного комплекса, а для этого нужно сырье для взрывчатых веществ, высокотехнологичное оборудование, в частности, станки. Но у агрессоров все это есть – несмотря на санкционное давление на Россию, другие страны продолжают поставлять ей все необходимое для производства оружия.

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И поддерживают российский ВПК государства, которые декларируют свой нейтралитет в российско-украинской войне. Об этом в Киеве, на конференции Fair play рассказал спикер Службы внешней разведки Украины Олег Александров.

"На сегодня российский ВПК поддерживается странами, которые декларируют нейтралитет в отношении войны, но фактически они закрывают глаза на участие своих компаний в схемах, которые позволяют поставлять России компоненты для оружия", – сказал он.

Схемы поставки таких компонентов предусматривает действия через компании-посредники, отметил представитель СВР.

"То есть компания за рубежом продает товар российской фирме, которая не связана напрямую с военной сферой, а та уже перепродает его любому оборонному заводу в России. Мы имеем на контроле более 60 таких компаний в России", – пояснил он.

Во внешней разведке постоянно выявляют новые схемы, идентифицируют участников, анализируют маршруты и логистику, изучают, как проходят расчеты между участниками.

Однако многие товары, поставляемые в РФ, не попадают под действие экспортного контроля, то есть формально не считаются ни военными, ни товарами двойного назначения, отметил Александров.

Поэтому СВР предлагает расширить сеть контролируемых позиций товаров, чтобы в список вошли все электронные компоненты и оборудование, которые РФ может использовать для создания оружия.

Отметим, что только за 2024 год были зафиксированы поставки станков на предприятия ВПК РФ по меньшей мере из 12 стран мира: из Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Франции, Германии, Италии, Турции и Соединенных Штатов Америки и других. Об этом на конференции Fair play рассказал президент Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что несмотря на все санкции темпы роста экономик России и Беларуси якобы превышают среднемировые. Мол, Запад своим санкционным давлением "хоронит" экономику РФ, но вместо этого "сам скоро сдохнет".

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