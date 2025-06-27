Россия до сих пор получает оборудование для ракет и дронов из стран Запада: Зеленский призвал партнеров усилить санкции

Россия использует все больше путей обхода санкций. Она получает компоненты из-за рубежа – даже из стран Запада – для изготовления своего оружия и военной техники.

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Подробнее об этой проблеме рассказал президент Владимир Зеленский на конференции "Fair play: честная игра" 27 июня. Полный текст речи опубликован на сайте ОП.

Глава государства подчеркнул: противник до сих пор имеет доступ к оборудованию, которое помогает ему в производстве оружия.

"К сожалению, сегодня даже страны Запада до сих пор еще продолжают поставлять России оборудование и критические компоненты", – заявил президент.

Только за 2024 год зафиксированы поставки станков на предприятия ВПК РФ по меньшей мере из 12 стран мира: из Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Франции, Германии, Италии, Турции и Соединенных Штатов Америки и других.

"Ракеты и дроны РФ состоят из десятков критических компонентов, которые они завозят из других стран. Российский бюджет критически зависит от нефтегазовых доходов. Российская экономика и олигархи не могут функционировать без финансовых связей с юрисдикциями мира. Производство оружия в РФ напрямую зависит от наличия современных станков.

И, что не менее важно, это личные капиталы путинской так называемой элиты – всех этих убийц и их сообщников. Они очень любят деньги. Они очень любят свою роскошную жизнь, накапливают украденные средства, хотят для своих детей хорошего образования, в частности в Европе, нуждаются в нормальной медицине – чем дольше Россия воюет, тем меньше в России нормального. Как раз так называемая путинская элита это осознает очень хорошо и очень хочет, чтобы Запад не просто не вводил новых санкций, а чтобы ослабил все действующие санкции. Поэтому наша с вами общая задача очевидна – пока Россия вкладывается в эту войну, для них должен быть максимально закрытым весь мир", – заявил Зеленский.

Как ранее писал OBOZ.UA, 26 июня в обращении к Европейскому Совету президент Украины заявил, что мечта диктатора Владимира Путина – видеть фрагментированную Европу, "где маргинальные голоса приобретают влияние и выступают не за единство, а за раскол". Санкции Владимир Зеленский назвал одним из самых эффективных инструментов для ограничения российской агрессии.

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