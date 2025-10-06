УкраїнськаУКР
Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист

Блог | "Российская оппозиция" пророчит скорое перемирие

Накануне исторического матча Украина Испания 1/8 финала Чемпионата мира по футболу (U20) некоторые в мордоре стремятся назально отвлечь человечество от этого исторического события.

Видео дня

"Либеральные башни" Кремля поручили своим глашатаям рассказать, что именно в день пуйлового рождения пройдут наиболее исторические переговоры одновременно с поздравлениями, к которым якобы уже тщательно готовятся американцы, постоянно общаясь с украинским руководством - видимо, о том, как бы лучше поздравить.

Если Трамп предоставит хорошие предложения [и Си не станет возражать], Путин, мол, настроен на заключение соглашения о перемирии уже в этом году.

Российская оппозиция это не та деньгоедка, что путешествует по Европам. "Оппозиция" это лишь определённые кремлёвские башни. Ну тут уж что есть. Какая страна, такое и оно. Гуано, конечно, но умеренной вонючести.

