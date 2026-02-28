'России надо заканчивать агрессию против нас': Зеленский определил обновленные директивы для переговорной команды

Президент Украины Владимир Зеленский объявил обновленные директивы для украинской делегации на переговорах с Россией. Он подчеркнул, что мир для Украины должен быть настоящим, а безопасность гарантированной для всех граждан и Европы в целом.

Следующие встречи с российской стороной и США состоятся в зависимости от ситуации с безопасностью и дипломатических возможностей. Об этом президент сказал во время вечернего видеообращения в субботу, 28 февраля.

"Сегодня много международной работы. Уже был на докладе Рустем Умеров после встреч на этой неделе с представителями Президента Трампа. Обсудили основные итоги встреч в Женеве, в основном по экономическим вопросам и восстановлению. Мы продолжаем подготовку трехстороннего формата, когда бы это ни было", – сказал он.

Глава государства отметил, что время и место следующих встреч будут определены в зависимости от ситуации с безопасностью и дипломатических возможностей.

Президент четко очертил главный приоритет для переговорной команды: Россия должна завершить агрессию против Украины и гарантировать безопасность в регионе.

Он подчеркнул, что обновленные директивы касаются всей дипломатической команды страны, чтобы обеспечить эффективность переговоров.

"Мир нужен – настоящий мир и настоящие возможности людей жить свободно, жить в безопасности", – сказал президент.

Напомним, Россия рассматривает возможность прекращения мирных переговоров под эгидой США, если Украина не согласится уступить территорию Донбасса. В Кремле считают, что без согласия Киева на вывод войск из подконтрольной части Донецкой области дальнейшие консультации потеряют смысл.

