'Риски для региональной безопасности': в ООН заявили о недопустимости нарушений Россией воздушного пространства ЕС

Серия последних инцидентов с российскими провокациями в воздушном пространстве стран Запада отражает высокий уровень напряженности и повышает риски безопасности. Такое поведение россиян недопустимо.

Соответствующее заявление сделал Мирослав Енча, помощник генерального секретаря ООН по делам Европы, Центральной Азии, Северной и Южной Америки. В Нью-Йорке (США) он выступил на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций, созванном по запросу Эстонии, передает "Укринформ".

Подробности инцидента в Эстонии

Воздушное пространство суверенных государств не должно нарушаться, подчеркнул дипломат.

Он напомнил, как это произошло в Эстонии. 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вошли на 10 километров в воздушное пространство страны и находились там 12 минут.

"Нарушение произошло между 9:58 и 10:11 в районе острова Вайндлоо в Финском заливе. Самолеты вошли без разрешения, имели выключенные транспондеры и не имели планов полета, что создавало потенциальную опасность для других самолетов", – проинформировал Енча.

Чтобы перехватить российские воздушные суда, в воздух поднялись итальянские истребители F-35 в составе миссии НАТО. Швеция и Финляндия также задействовали силы быстрого реагирования.

Таллин заявил, что для России это уже пятое нарушение эстонского воздушного пространства с начала года. Заседание государств НАТО, созванное для консультаций по статье 4 Североатлантического договора, запланировано на 23 сентября, сказал помощник генсека.

Он напомнил, что перед этим беспилотники ВС РФ вторглись на территорию Польши и Румынии.

"Эта серия последних инцидентов еще больше подчеркивает высокий уровень напряженности, угрожающей европейской безопасности, тогда как война в Украине продолжается", – отметил Енча.

Российские обстрелы Украины

Также он проинформировал членов Совбеза, что в выходные страна-агрессор снова атаковала Украину дронами и ракетами, убив трех мирных жителей. Десятки получили ранения; повреждена гражданская инфраструктура.

Только за прошедшую неделю Россия совершила более 1500 атак с использованием беспилотников, запустила 1280 управляемых авиабомб и 50 ракет различных типов, отметил дипломат.

"Мир просто не может позволить, чтобы эта опасность вышла из-под контроля и чтобы разрушительная война в Украине еще больше усиливалась и распространилась", – подытожил Енча, призвав к "полному, немедленному и безусловному прекращению огня, чтобы проложить путь к справедливому, длительному и всеобъемлющему миру в Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями ООН".

– Экстренное заседание Совбеза ООН, посвященное нарушению воздушного пространства российскими самолетами, было первым за 34 года, которое Эстония созвала в таком формате.

– Созыв Эстонией экстренного заседания Совета безопасности ООН демонстрирует беспрецедентный масштаб угрозы со стороны России. Киев поддерживает Таллинн в призывах к решительному и единому ответу на провокации Москвы, заявлял министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

