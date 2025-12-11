Переводчица в Европарламенте расплакалась во время выступления 11-летнего Романа, который чудом выжил во время российского обстрела Винницы. Видео

11-летний Роман Олексив из Львова, который пережил российский ракетный удар по Виннице 14 июля 2022 года, выступил в Европейском парламенте. Ассистентка вице-президента ЕП расплакалась, переводя рассказ ребенка об обстреле, потере мамы и дальнейшей сложной реабилитации от полученных травм.

Об этом сообщает "Радио Свобода". Переводчица объяснила, что ее переполняли эмоции. Когда мальчик сказал, что это был момент, когда он в последний раз видел свою маму и смог с ней попрощаться, она не сдержала слез, а с переводом с украинского на английский в конце концов помог другой человек.

Затем ассистентка все же смогла взять себя в руки и продолжила переводить.

Роман рассказал депутатам Европарламента, что он был в коме и в общей сложности провел в реанимационном отделении более 100 дней. Мальчик перенес 36 операций и длительную реабилитацию – почти три года лечения в Германии – из-за тяжелых ожогов и травм.

"Хотел вам сказать: когда мы вместе, мы сильны, и чтобы вы никогда не сдавались. Помогите украинским детям", – призвал присутствующих Роман.

Несмотря на все пережитое, он вернулся к учебе, танцам и музыке, а также получил награду от президента Украины. Мальчик приехал в Европарламент на кинопоказ, чтобы рассказать свою историю.

Евродепутатам показали фильмы "Ромчик", "Дети для Путина" и "Чили". Некоторые из них также не смогли сдержать слез во время просмотра.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 июля 2022 года около 10 утра российская армия нанесла три ракетных удара по центру Винницы. Среди тех, кто оказался вблизи места трагедии, был Роман с мамой Галиной. Они приехали в Винницу в гости к родственникам и как раз направлялись в медицинскую клинику. Мать погибла на месте. Роман выжил, но получил тяжелые ранения: 45% ожогов тела, в том числе 35% – внутренних, перелом руки, ожоги лица, рук и ног, повреждения дыхательных путей и обломки в черепе.

Первые дни после трагедии Роман провел в реанимации в Виннице. Его отец Ярослав в то же время должен был похоронить жену и параллельно заботиться о тяжело раненном сыне.

После длительного пребывания в Дрездене Роман вернулся во Львов, позже – снова на лечение в Германию, и только потом окончательно – домой. Сейчас парень учится во львовской школе, занимается музыкой, играет на баяне, участвует в конкурсах.

