'Беспрецедентный масштаб угроз': в МИД Украины отреагировали на созыв Совбеза ООН Эстонией

Созыв Эстонией экстренного заседания Совбеза ООН из-за вторжения российских истребителей демонстрирует беспрецедентный масштаб угрозы со стороны России. Украина поддерживает Таллинн в призывах к решительному и единому ответу на провокации Москвы.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в воскресенье, 21 сентября. Он прокомментировал созыв Эстонией Совбеза ООН на официальной странице в соцсети X.

"Беспрецедентный масштаб угроз"

В частности, Сибига указал, что Эстония впервые за 34 года обратилась с просьбой о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН.

"Это демонстрирует беспрецедентный масштаб угроз, которые агрессивная Россия представляет для стабильности Европы", – написал министр.

Дипломат добавил: Украина обратилась к президиуму Южной Кореи с просьбой принять участие во встрече и представить свою точку зрения.

"Мы поддерживаем дружественную Эстонию в призывах к решительному и единому ответу на постоянную дестабилизацию международного мира и безопасности Россией", – резюмировал руководитель МИД.

Что известно о провокации России в Эстонии

Три российских истребителя МиГ-31 утром в пятницу, 19 сентября, нарушили воздушное пространство Эстонии и приблизились к столице Таллинна. На перехват был поднят F-35 Италии, сообщили СМИ со ссылкой на источники в НАТО.

Впоследствии информацию подтвердили в МИД Эстонии, заявив, что вызывают временного поверенного в делах России.

Правительство Эстонии также инициировало консультации по 4-й статье НАТО, которая предусматривает возможность любого государства-члена блока начать обсуждение внутри Альянса, однако не означает автоматического военного ответа.

В минобороны России открестились от обвинений в нарушении эстонского воздушного пространства. Там объявили, что самолеты якобы совершали "плановый перелет" и не отклонялись от согласованного маршрута, который пролегал "над нейтральными водами акватории Балтийского моря".

21 сентября в МИД Эстонии заявили, что страна в понедельник экстренно созовет Совбез ООН из-за провокации РФ. Это первый такой случай за 34 года членства Эсторнии в ООН.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп признал, что ситуация вокруг провокаций РФ может стать большой проблемой для НАТО и будет рассмотрена в ближайшее время в Вашингтоне.

