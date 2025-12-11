Ультиматум Трампа – Зеленскому: выдержит ли Украина и какой фактор сможет расставить все на свои места. Интервью с Бессмертным
Американо-украинские отношения входят в самую острую фазу за последнее время. Мирный план Дональда Трампа, который в Вашингтоне подают как "единственный шанс остановить войну", все больше напоминает ультиматум Киеву. По данным Axios и Financial Times, США все жестче требуют от Владимира Зеленского согласиться на условия, которые включают существенные территориальные уступки, прежде всего по Донбассу.
Без гарантий безопасности, без четкой стратегии сдерживания России – только территориальные уступки, на которых настаивают ключевые советники Трампа. При этом Вашингтон настаивает на быстром ответе, тогда как Киев и европейские лидеры считают отдельные положения плана не только невыгодными для Украины, но и фактически играющими в пользу Москвы. В Европе все сильнее ощущается беспокойство: с одной стороны, Париж, Берлин и Лондон публично уверяют, что Украина не должна уступать территории, с другой – опасаются, что Трамп может ударить по переговорам резким решением или вообще выйти из процесса.
После встреч в Лондоне Зеленский получил четкие сигналы поддержки. Украина вместе с европейскими партнерами доработала три ключевых документа – рамочное соглашение, пакет гарантий безопасности и план восстановления, передав свой вариант мирного соглашения на рассмотрение Белому дому. В Вашингтоне это читают совсем иначе — как попытку выиграть время. Трамп публично выражает недовольство Зеленским, заявляет, что "россияне согласны, а украинский президент даже не прочитал предложение". К требованиям по Донбассу добавляется новая линия давления – проведение выборов в условиях войны.
Главный вопрос висит в воздухе: выдержит ли Украина давление, если Белый дом окончательно решит сделать "быстрый мир" главным внешнеполитическим достижением?
Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.
– После нескольких недель интенсивных дипломатических переговоров украинцы по-прежнему считают, что некоторые аспекты текущего плана США благоприятны для Москвы, при этом Штаты оказывают на Владимира Зеленского значительное давление. Уиткофф и Кушнер вообще хотели, чтобы президент Украины по телефону согласился сдать Донбасс. Financial Times сообщает, что Трамп дал Владимиру Зеленскому "несколько дней" на то, чтобы согласиться с мирным планом. Давайте об этом "мирно-американском нашествии" и начнем: почему Трамп суетится и, соответственно, раздает соответствующие указания?
– Суетится он по простой причине: когда между Москвой и Вашингтоном происходят какие-либо диалоги, там всегда есть "пряники" для России. И последний, о котором почему-то почти молчат, это то, что по той самой игре в "28 пунктов" Москва рассчиталась своими активами в Казахстане. Это заметили только тогда, когда американцы уже начали перебирать под себя административное управление этими объектами. Это очень значимая вещь. Не было таких диалогов, после которых Москва не делала бы какой-то шаг: передача акций, активов, смена ареста, передача балансов. Как мы и прогнозировали перед последним раундом, зашла речь о "Северном потоке", "Турецком потоке", об активах в Казахстане, часть из них передали. Вот это и толкает Трампа к активным действиям. У него нет других мотивов. Его все разговоры о том, что ему "жаль, что люди гибнут", это пустое. Трамп маскирует свое истинное нутро за бесконечными сентенциями.
Что делает Россия? Обратите внимание на фразу из Кремля: "Мы ожидаем результатов разговора Вашингтона и Киева". Что переводится просто: насколько Трамп "сдаст экзамен" и рассчитается за ту оплату, которую внесла Россия. Все эмоциональные угрозы Путина, весь этот пафос "мы добьемся своего" – пустое. Эта война давно ведется, европейцы это приняли, прекрасно понимают и перспективу, и реальность. На самом деле картина такова: если Европа вместе с Украиной займет позицию, а уже очевидно, что так и будет, после утечек телефонных разговоров и всех этих стратегий нацбезопасности США, то аргументы Трампа будут рассыпаться каждый час.
Поэтому что-либо будет подписано только тогда, когда Украина сочтет это возможным. В нынешних параметрах – недопустимо. И главный аргумент здесь не в позиции Украины, а в том, что в российских опциях нет ни прекращения огня, ни примирения, ни заключения соглашения, ни даже желания о чем-то договариваться. Киев, Брюссель и европейские столицы это прекрасно понимают.
– Американцы этого не понимают? Или просто не хотят понимать очевидного?
– Проблема в том, что мотив денег перекрывает все. Заработок на этих схемах, вот что важно для Трампа. Он мыслит не категориями ценностей, а категориями интересов. А интересы – миллиарды.
– Встреча в Лондоне – насколько она была важной? Она была короткой, но после нее риторика президента Украины стала более четкой: переговоры зашли в тупик. Американцы настаивают на территориальных уступках, мы их предоставить не можем. Состоялось окончательно согласование общей позиции?
– Это дало Украине возможность объединить свои усилия с Европой. Впервые после встреч Зеленского в Лондоне, Риме и Брюсселе озвучено: мы отправляем в Вашингтон общую позицию Украины и Европы. Я аплодирую этой фразе. Потому что наконец европейцы и украинцы осознали, что это объединение – уникальный инструмент, чтобы поставить Дональда Трампа на место. Посмотрите, как быстро появился ответ по репарационному кредиту.
Украина получила ответ на ключевой вопрос о позиции европейцев. И его за несколько часов до встречи в Лондоне озвучил Петер Павел: путь Мюнхена недопустим. Никаких оставлений территорий, потому что это повлечет цепную реакцию. Во-вторых, в Лондоне канцлер Германии Мерц, который только что вернулся после встречи с властями Бельгии, прямо сказал: мы нашли ответ.
Далее позиция Папы Римского, Льва XIV. Он сказал, что Соединенные Штаты, похоже, отходят от Европы. И здесь важно: в мировой аналитике недооценивают роль британского монарха и Папы Римского. А это ключевые фигуры в ситуациях, которые заходят в пат. Так произошло и в этот раз: Лондон плюс сигнал Папы. Думаю, в ближайшие дни услышим и позицию короля Чарльза. Это расставит все на свои места, медленно, но уверенно.
Для Трампа наступает момент, когда ему нужен маневр. Именно над этим сейчас работают советники европейских лидеров: ищут ему выход. Потому что торгуясь с Кремлем, он сам себя загнал в тупик. Он не учел, что разговор о территории – это не вопрос Зеленского или парламента. Это решения, которые противоречат международному праву, европейской политике и Конституции Украины.
Поэтому он взялся за тему, которая с точки зрения московских "хотелок" неразрешима. Москва понимает легитимность позиций президента Зеленского и невозможность оставления территорий и это для нас сигнал: они не пойдут ни на прекращение огня, ни на перемирие. Единственное, что работает – сила.
Москва же пытается остановить процесс: через активы России в Казахстане они фактически заблокировали передачу Украине "Томагавков". Трамп теперь выражает недовольство, что активов недостаточно в качестве компенсации за то, что ракеты не передали Украине. Украине и Европе следовало быстрее отреагировать, но важно не предлагать замороженные активы или сырье. Все видели, как тема соглашения США–Украина по редкоземельным материалам быстро исчезла с радаров.
– Президент Украины отметил, что передает американцам доработанный вместе с европейцами мирный план. Насколько серьезно США готовы его рассматривать? И второе: не кажется ли вам, что Европа и Украина в очередной раз просто ждут, что Трамп "снова свернет", как уже было. А если на этот раз это окажется напрасным делом, то чего можно ждать?
– Посмотрите на разговор Стармера и Рубио. Никто из европейцев на этот раз не звонит Трампу. И в конце их разговора – важная приписка: стороны договорились продолжить обмен информацией. Это четкий сигнал. Трамп не хочет отступать, но маневра у него нет. Если он и дальше будет двигаться по пути выхода из НАТО и снятия гарантий безопасности для Европы, о чем мы с вами говорим уже год, то Европа просто станет в позицию обороны. И станет за Украину горой. Потому что Вооруженные силы Украины – это сегодня главный гарант безопасности Европы, иногда важнее США. Чем больше Трамп будет отходить или демонстрировать бессмысленную риторику, тем масштабнее будет европейская помощь Украине. Это обратно пропорциональный процесс. И европейские лидеры это уже признают.
Теперь давайте посмотрим на ситуацию в Конгрессе. Там уже начали давить: "Донни, что ты делаешь? Ты движешься не туда". Причина проста – выборы. Идут выдвижения кандидатов, и если посмотреть на опросы, позиция Трампа не совпадает с позицией американского общества. Ситуация такова, что американское общество начнет давить на Трампа. Нам надо немного продержаться – и маятник пойдет в другую сторону. Это уже очевидно. К тому же, 72% американцев поддерживают помощь Украине – и это грозит Трампу провалом избирательной кампании. Уже сейчас это видно, когда стартуют кандидаты на праймериз. Добавьте экономические проблемы: падение доходов, рост цен, приближение к росту безработицы, чего не было десятки лет. Это накручивает эмоции, но Украина и Европа не должны поддаваться.
По Великобритании и Франции: обратите внимание на слова президента. Есть три документа – рамочный, европейские гарантии безопасности и американские. Европейские – проработаны в трех вариантах. Американские – только слова Трампа о готовности, и все. И теперь сравните: позиция Трампа "давай-давай до Рождества" и позиция Украины и Европы. Гарантии безопасности – ноль. Разговоры о территориях – абсурд. И ситуация заходит к тому, что бизнес Трампа на трагедии войны в Украине может стать очевидным для всего мира. А когда это станет глобальной темой, то президенту США придется прятаться.
– Если учесть однозначность позиции Украины – никаких территориальных уступок, – и требование президента Украины о конкретных гарантиях безопасности, которые должны быть проголосованы Конгрессом, то вопрос: можем ли говорить, что крах "плана Трампа" уже наступил или вот-вот наступит?
– Я бы предпочел говорить так: под прикрытием дискуссий о "28 пунктах" может родиться реальный план – совместные действия Европы, США и Украины в войне. В таком плане может быть две опции: полноценная победа, или пауза, чтобы нарастить ресурсную базу для победы.
– Как-то важно рассчитывать, что американцы при этой администрации склоняются именно к такому варианту своего участия?
– Просто если это не произойдет при Трампе – это означает, что он "слетит" с должности через импичмент. И этот момент к нему приближается с каждым днем. Не недооценивайте "засыпание на заседаниях", разговоры о торговле украинскими территориями или заявления об импичменте – это не пустые слова. Это все элементы, которые складываются в аргументационную базу. Посмотрите, как изменился Линдси Грэм: он начал переть против Трампа, потому что понимает – рано или поздно все эти аргументы выплывут. Посмотрите на слушания в Сенате – там тоже накапливается массив фактов.
Параллельно есть еще внутренне-украинская часть. До позавчерашнего дня об украинской коррупции говорили сдержанно, а тут младший Дональд Трамп подогрел тему, отец поддержал. Поэтому внутренний вопрос тоже пытаются закрыть. И, кстати, в репарационном кредите есть отдельная статья: "Финансирование механизмов препятствования нецелевому использованию средств". То есть они прямо закладывают контроль. Это еще один сигнал: все "трамповские" идеи в мусорку. Они не несут мира, только провоцируют дальнейшую войну. Рождество станет водоразделом.
– Но до Рождества, кажется, давление будет продолжаться. Вы вспомнили младшего Трампа, который также заявил, что президент США может "покинуть Украину". То есть прекращение разведданных и продажи оружия через НАТО. Может ли Трамп в этот промежуток времени максимально выкручивать Украине руки, пытаясь достичь желаемого?
– Если бы сохранялся механизм помощи, который работал в начале его первой каденции – мог бы. Но сейчас нет. Программа закупок оружия не может быть свернута – это контракты и обязательства. Только до конца года надо еще 800 млн: 500 уже объявлено на днях, осталось 300. Разведданные. Посмотрите на бюджет Германии – огромные средства на разведку. Это компенсация американских возможностей.
Давление на ПВО? Теоретически. Но Европа почти завершила разработку всех компонентов, о которых идет речь. Доказательство – подписанные соглашения с Францией и Германией. Париж и Берлин уже настаивают: хватит покупать американское вооружение, они готовы производить свое. Европейский ОПК сейчас разгоняется так, что это нервирует Донни. Поэтому появляются заявления о "выходе из НАТО" и вся эта болтовня. Это информационный шум, а не реальная политика.
– Последнее интервью Politico указывает, что президент США довольно сильно раздражен позицией президента Украины и Европы: опять Украина во всем виновата, Зеленский "раздражает" Трампа, потому что якобы не прочитал и не согласился с планом. И вообще, "надо провести выборы, потому что все не демократично".
– Это не просто давление – это часть договоренностей между Москвой и Вашингтоном. Ключевой элемент – именно фигура Зеленского. Но они не понимают, что результат будет противоположным замыслу Москвы и Трампа. Путину нужны выборы как хаос, как старт для расшатывания Украины. Трамп играет в это, чтобы показать, что в определенных вопросах он "совпадает" с Путиным. Не больше и не меньше.
Трамп прекрасно знает: фигура Зеленского легитимна, а условия для выборов отсутствуют. Военное положение – прямой правовой запрет. Он сам это признавал не раз. Но в политической игре логика не нужна. Европейцы сказали очень четко: пока идет война – никаких выборов. Правовой анализ еще более жесткий. Поэтому здесь можно быть спокойным. Вопрос выборов четко закреплен в Конституции Украины. У нас одно из лучших избирательных законодательств. На все "вопросы" Трампа ответы давно существуют.
– Но президент Украины частично таки согласился на эту игру, отметив, что будет говорить о возможных изменениях в законодательстве, чтобы провести выборы во время военного положения. Но добавил: пусть США обеспечат нам хотя бы 60 дней тишины – тогда проведем. Это мяч на сторону Трампа?
– Господин Роман, здесь президент демонстрирует слабость. Вопрос строго определен Конституцией и законами. И дело не в Зеленском – это вопрос государственности. Превращать выборы в политический театр для московского фюрера по прихоти Трампа – это слишком высокая цена. Все необходимое для ответа уже выписано в Конституции. Никто не будет это ломать.
А теперь вопрос к тому же Трампу: как провести выборы на оккупированных территориях? Это территория Украины? Да. Тогда как? На предыдущих выборах не было военного положения. Люди из Крыма могли приехать и проголосовать. Теперь – нет. Поэтому проводить выборы сейчас и незаконно, и антиконституционно. И самое главное: легитимность власти после таких выборов просто растворится. Именно этого и добивается Путин. А Вашингтон вместо правовой справки занимается болтовней, не разобравшись в ситуации.
– Относительно новой Стратегии нацбезопасности США, которая теперь откровенно антиевропейская. И это же не просто критика определенных процессов, вроде миграции. В документе прямым текстом написано: "Наша цель – помочь Европе исправить свой нынешний курс". То есть фактически призыв к развалу Европейского Союза. В России открыто хлопают в ладоши: это же полностью совпадает с их концепцией. Это объявление политической войны ЕС?
– Во-первых, Европа изменилась. Это уже не та Европа, которая была 10, даже 5 лет назад. Она стала сильнее и мощнее. И Трамп в чем-то прав: Европа – серьезный конкурент США. Поэтому его идея разбить ЕС на мелкие национальные государства, которые не смогут конкурировать с США. Ведь вопрос в экономике, в деньгах, в прибылях.
Объединенная Европа – это совсем другой уровень. Европа может наращивать и социальное благосостояние, и оборону, и безопасность только в кооперации. Нас много, мы разные, но именно объединение дает силу. Ликвидность европейской экономики значительно выше, чем в США, и все это прекрасно понимают. Поэтому Европа – проблема для Трампа. А для Путина объединенная Европа – крепость, к которой не подступиться. Россия же всегда пыталась "охотиться" на Европу – империя, федерация, СССР, но логика одна. Путину нужны мелкие государства, которые можно поглощать. Но вопрос общего рынка, общей безопасности и обороны – это основа силы ЕС. И здесь интересы Трампа и Путина временно совпадают. Вот они и атакуют Европу с разных сторон.
Но Европа тоже отвечает: это наш выбор быть вместе. И те, кто не в ЕС, тоже хотят внутрь. Поэтому все фантазии Трампа, какие бы пасьянсы он не раскладывал с Путиным, это временное. Европа будет укрепляться. Потому что сама атака на нее, доказательство, что она движется правильно. Более 70% граждан ЕС поддерживают больше кооперации, меньше пошлин, меньше границ. Потому что они почувствовали пользу: свободу передвижения, работу, образование.
Этот антиевропейский документ абсурден. Он противоречит и Всемирной декларации прав человека, и Европейской хартии прав человека. А хуже всего то, что аргументы там не имеют ничего общего с реальностью ЕС.
– Мы с вами не раз говорили о "пробуждении Европы". Этот документ станет окончательным толчком для европейцев отходить от американской зависимости, в частности в военном плане? Или они и дальше будут считать, что Трамп – лишь союзник, который временно "ошибается" и США все равно будут с Европой?
– Я смотрю на этот документ, наоборот, положительно с точки зрения движения Европы. Потому что он стимулирует изменения. Если кто-то еще сомневался, сейчас понятно: на оборону и безопасность надо тратить больше, надо создавать автономную оборонную систему Европы.
"Коалиция желающих" и Рамштайн – это путь к автономизации европейской безопасности. Через какое-то время это все объединится, будет политическая надстройка, штаб управления, общие силы. Динамика очевидна: США постепенно будут выходить из Европы в части обычных войск. Что будет с ядерным компонентом – вопрос сложнее, поэтому его почти не трогают. Это более серьезный вопрос. Все остальное движется в том направлении, о котором мы говорим десятки раз. Европе нужны: собственные объединенные силы, свой штаб управления, свой оборонно-промышленный комплекс. И технологий у Европы более чем достаточно, чтобы это обеспечить.