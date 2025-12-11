Аудит оборонных предприятий начнется уже в этом году: Свириденко рассказала подробности

Запланированный аудит в оборонной сфере начнется в 20-х числах декабря. Он коснется 22-х предприятий "Укроборонпрома", а также государственных предприятий Министерства обороны "Агентство оборонных закупок" (АОЗ) и "Государственный оператор тыла" (ГОТ).

Об этом 10 декабря сообщила в Telegram Юлия Свириденко, премьер-министр Украины. Она уточнила, что аудиторы проведут проверку деятельности за 2022-2025 годы. Первые результаты будут в январе 2026 года.

Свириденко в среду встретилась с заместителем председателя Государственной аудиторской службы Украины Юлией Соляник. Глава правительства поручила ей "еженедельно отчитываться о ходе проверок и предоставить исчерпывающую информацию по факту их проведения правоохранительным органам".

Сотрудница Госаудитслужбы рассказала о результатах мониторинга оборонных закупок, проведенных госкомпаниями АОЗ и ГОТ в два последних года, то есть 2024 и 2025-й.

"В процессе мониторинга выявлен ряд несовершенств в организации и проведении закупок. Поручила соответствующим органам внести изменения для их устранения", – заявила Свириденко.

Аудит в энергетической сфере

Кроме этого, продолжается проверка украинского энергетического сектора, а именно НАЭК "Энергоатом". Проверки осуществляются на 10 филиалах компании.

"Ожидаем промежуточные результаты в конце декабря", – проинформировала премьер.

Как ранее писал OBOZ.UA, аудит на НАЭК "Энергоатом" начался на фоне скандала с расследованием по "пленкам Миндича" и многомиллионным хищениям в этой госкомпании. Эксперты проверяют не только центральный аппарат ведомства, но и филиалы, в том числе четыре АЭС.

