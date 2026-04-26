'РФ несет войну': Зеленский обратился к странам-соседям с призывом

В Киеве во время встречи с президентом Молдовы Майей Санду президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости максимального единства европейских стран. Это прозвучало на фоне обсуждения вызовов, связанных с войной России против Украины.

Современные действия России представляют серьезную угрозу для безопасности и стабильности всей Европы. Об этом заявил президент Украины во время конференции.

Зеленский сравнил последствия российской агрессии с масштабом Чернобыльской катастрофы, подчеркнув необходимость такого же уровня международной солидарности, как и после аварии на ЧАЭС.

"Нам всем – всем соседям России и всем европейцам – стоит быть максимально объединенными, действовать скоординировано, понимая наши общие интересы – и безопасности, и экономические и энергетические, и все остальные. То, что Россия делает, то, какую войну, террор и нестабильность Россия несет другим народам, – это катастрофа не меньшая, чем Чернобыльская. И солидарность сейчас нужна такая же сильная, как и тогда, чтобы защитить от войны нашу жизнь, нашу независимость и наши государства", – заявил президент Украины.

Украина и Молдова имеют общие интересы в сфере безопасности, энергетики и экономики, а их координация является ключевой для противодействия современным вызовам. Отдельно стороны обсудили развитие трансграничной инфраструктуры и энергетических связей, которые должны укрепить устойчивость обоих государств.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве переговоры с президентом Молдовы Майей Санду. Встреча состоялась в день годовщины Чернобыльской катастрофы и была посвящена безопасности, европейской интеграции и региональному сотрудничеству.

Ранее OBOZ.UA сообщал, безопасностная роль Украины стала ключевым фактором для поиска политического решения конфликта в Приднестровье. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что сдерживание российских войск создает условия для переговоров и продвижения плана реинтеграции. Параллельно Кишинев активизировал консультации с Европейским союзом относительно будущего региона.

