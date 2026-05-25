'РФ должна ответить за культурный геноцид': Нацкомиссия по делам ЮНЕСКО об атаке РФ по Киеву

Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО выразила решительный протест и осудила очередной массированный ракетно-дроновый удар РФ по Киеву в ночь на 24 мая 2026 года. Там отметили, что этот спланированный акт террора был направлен против исторического и культурного ядра украинской столицы, и Россия должна понести за это ответственность.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. В Комиссии отметили, что Российская Федерация систематически ведет войну не только против украинского народа, но и против украинской культуры, исторической памяти и мирового культурного наследия.

Страна-агрессор сознательно пытается стереть украинскую идентичность, подтверждением чего являются существенные разрушения и повреждения ведущих институтов культуры, науки и образования, в частности:

– Национального художественного музея Украины;

– Украинского дома;

– Института литературы им. Т.Г. Шевченко НАН Украины и его уникальных книгохранилищ;

– Киевской оперы (Киевского муниципального академического театра оперы и балета);

– Национальной музыкальной академии Украины;

– Учебно-научного института публичного управления и государственной службы КНУ им. Т. Шевченко;

– Национальной филармонии Украины;

– Национальной библиотеки имени Ярослава Мудрого;

– Малой оперы в Киеве.

Абсолютным проявлением варварства, переходящего грань человеческой морали, в Комиссии назвали разрушительный удар по Национальному музею "Чернобыль". Российские террористы уничтожили бесценные исторические свидетельства и артефакты крупнейшей техногенной катастрофы XX века всего через месяц после того, как музей был модернизирован к 40-й годовщине трагедии.

"Особый цинизм этого преступления заключается в том, что Россия совершила его вскоре после принятия в апреле 2026 года решения 224-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО "40 лет Чернобыльской катастрофы: чествование и вынесенные уроки". Государство-террорист в очередной раз открыто продемонстрировала миру свое пренебрежение к международному праву, человеческой памяти и мировых институтов", – сказано в сообщении.

По состоянию на сегодня Россия уже уничтожила или повредила 1 783 объекта культурного наследия и 2 540 объектов культурной инфраструктуры по всей Украине. Это не сопутствующие потери войны – это сознательная, системная государственная политика РФ, которая имеет все признаки культурного геноцида украинского народа.

Обращение к ЮНЕСКО

Комиссия призвала Генерального директора ЮНЕСКО, ее соответствующие органы и государства-члены Организации немедленно задействовать все имеющиеся международные инструменты, жесткие механизмы и процедуры для принуждения РФ к остановке террора.

Там отметили, что государство, которое уничтожает мировое наследие, не имеет права находиться в цивилизованных международных институтах. Как свидетельствует история, политика умиротворения агрессоров только поощряет их к новым преступлениям, в частности против культуры.

К чему призвали ЮНЕСКО:

– предоставить публичную и принципиальную оценку российской атаке на Киев и ночь на 24 мая 2026 года и ее последствиям для культурной, образовательной и научной сферы Украины;

– способствовать фиксации и документированию повреждений культурных и образовательных объектов;

– усилить международные механизмы защиты украинского культурного наследия и поддержки пострадавших учреждений;

– рассмотреть вопрос усиления ответственности Российской Федерации за систематическое уничтожение культурного наследия Украины, что имеет признаки военных преступлений.

"Россия будет привлечена к ответственности, а все военные преступники – от заказчиков в Кремле до исполнителей на местах – понесут суровое наказание за покушение на украинскую и мировую культуру", – резюмировали в Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за российской атаки на Киев в ночь на 24 мая уничтожен Национальный музей "Чернобыль" – момент попадания попал на видео. В музее хранились уникальные документы, вещи и обновленная экспозиция, которую открыли в конце апреля этого года.

Спасатели и работники музея сразу после удара начали эвакуацию экспонатов. В частности, удалось сохранить предметы из фондохранилищ, картину Марии Примаченко и флаг Украины, который был установлен на ЧАЭС сразу после деоккупации в 2022 году. Однако около 40% музейных предметов из экспозиции Национального музея "Чернобыль" безвозвратно утрачены.

