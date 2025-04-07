"РФ демонстрирует полное неуважение к переговорам": в ЕС заявили, что не верят Путину, но поддерживают мирные инициативы США

В Европейском Союзе выразили поддержку мирным инициативам США, однако отметили необходимость сохранения сильной позиции Украины в любых переговорах. Представители ЕС не питают иллюзий относительно намерений российского диктатора Владимира Путина, который демонстрирует полное пренебрежение к усилиям международного сообщества по достижению мира.

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Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Гиппер на брифинге в Брюсселе. По ее словам, говорить с Кремлем нужно только с позиции силы, потому что диктатор не уважает слабость.

Гиппер напомнила, что Россия ежедневно показывает свое "полное неуважение к переговорам и нулевой интерес к их продолжению". Об этом и свидетельствует ракетный удар по Кривому Рогу, нанесенный 4 апреля, в результате которого погибли 20 мирных жителей, в том числе девять детей.

"Именно поэтому так важно обеспечить прекращение огня, достичь справедливого, всеобъемлющего и продолжительного мира. Но мы не можем быть наивными, имея дело с Путиным, который ежедневно продолжает свои убийственные атаки", — отметила она.

В Брюсселе поддерживают мирные инициативы США, потому что Украине нужен мир и прекращение огня, и больше всего этого хотят, конечно, украинцы.

Спикер отметила важность продолжения мирных переговоров, но их результаты должны укреплять Украину, потому что "Путин не уважает слабость".

"Нам нужно обеспечить Украине позицию силы. Именно поэтому мы обязались увеличить оборонную поддержку и наши способности в этом смысле", — заявила Гиппер.

Как сообщал OBOZ.UA, на этой неделе министры финансов ЕС намерены обсудить создание совместного межправительственного оборонного фонда для закупки вооружения. К участию в нем приглашены страны вне блока ЕС – Украина, Британия и Норвегия.

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