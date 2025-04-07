ЕС обсудит создание общего оборонного фонда при участии Украины, Британии и Норвегии: что это даст

Министры финансов Европейского Союза на этой неделе планируют обсудить создание совместного межправительственного оборонного фонда для закупки вооружения. К участию в нем приглашены страны вне блока ЕС – Украина, Британия и Норвегия.

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Об этом 7 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на представленный на рассмотрение министров проект. Он был заказан польским председательством в Евросоюзе и подготовлен аналитическим центром Bruegel.

По данным издания, Европейский оборонный механизм (EDM) будет иметь возможность давать взаймы на рынке и выдавать кредиты, а также будет принимать членов из-за пределов Евросоюза, в частности Киев, Лондон и Осло.

Фонд сосредоточится на "стратегических средствах помощи", к которым относятся общие системы командования и управления, спутниковая разведка и связь, разработка новых дорогостоящих систем вооружения (истребители пятого или шестого поколения, интегрированные системы вооружения, необходимые нескольким странам).

"Европейский оборонный механизм будет выступать как эксклюзивное закупочное агентство в определенных отраслях, как планировщик, спонсор и потенциальный владелец стратегических средств обеспечения, а также как юридическое обязательство соблюдать правила единого рынка обороны в рамках юрисдикций его членов", – говорится в проекте.

Аналитический центр Bruegel утверждает, что у Европы будет шанс уменьшить свою военную зависимость от США до 2030 года, только если максимально объединит закупки и создаст общий европейский оборонный рынок, включая Британию как главного промышленного оборонного игрока для усиления конкуренции.

Чтобы повысить европейскую оборонную промышленность, Европейский оборонный механизм будет закупаться только у подрядчиков из государств EDM или у консорциумов с определенной минимальной степенью участия подрядчиков со штаб-квартирами в странах EDM.

Как сообщал OBOZ.UA, именно Британия предложила план по созданию европейскими странами "наднациональной институции", которая совместно закупала бы военную технику, накапливала оружие и помогала финансировать широкомасштабное перевооружение на всем континенте. Британские чиновники считают, что это мог быть фонд для "коалиции желающих".

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