После коррупционного скандала в Минобороны Резников анонсировал кадровые изменения: проекты решений уже представлены

После того, как в Министерстве обороны случился скандал из-за закупки продуктов для тыловых частей Вооруженных сил Украины по завышенным ценам, министр обороны Алексей Резников анонсировал кадровые изменения в ведомстве. В частности, будут назначены новые заместители главы Минобороны.

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Об этом Резников сообщил в Facebook. Он отметил, что уже подал соответствующие документы на согласование кандидатур своих новых заместителей. Их имена пока неизвестны.

В целом, по словам Министра, обновление кадрового состава Министерства обороны должно положительно повлиять на эффективность его работы.

"Хочу проинформировать о ряде актуальных решений, касающихся кадрового и структурного обновления Министерства обороны для повышения эффективности работы", – написал Резников.

Напомним, что скандал разгорелся после того, как журналисты ZN обнародовали копию контракта, заключенного между Минобороны и компанией "Актив компани" по поставке продуктов питания в тыловые части ВСУ в ряде областей. Общая сумма контракта превышает 13 миллиардов гривен, а цены на продукты в нем вдвое или даже втрое больше рыночных.

После этого советнику замминистра обороны Украины сообщили о подозрении в хищении 1,7 млрд на закупках для Вооруженных сил Украины. Ему грозит до двенадцати лет тюрьмы.

А заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку из-за скандала. Он отвечал за тыловое обеспечение ВСУ.

Всего по результатам внутренних аудитов к дисциплинарной или материальной ответственности привлекли 621 должностное лицо Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– После скандала с закупками министр обороны Алексей Резников заявил о планах реформировать тыловое обеспечение.

– Также было принято важное решение: Министерство обороны Украины обяжут публиковать цены на продукты питания и другие закупаемые ими товары.

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