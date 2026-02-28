'Режим в Тегеране имел все возможности предотвратить силовой сценарий': в МИД Украины отреагировали на операцию США и Израиля против Ирана

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало операцию США и Израиля против Ирана. В ведомстве отметили, что Тегеран имел все шансы избежать эскалации, но игнорировал дипломатические усилия.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины. В ведомстве заявили о неизменной позиции государства по ситуации в Иране. Режим в Тегеране десятилетиями применял насилие против собственных граждан, поддерживал боевиков в регионе и оказывал военную помощь России в войне против Украины.

"Министерство иностранных дел Украины подтверждает неизменную позицию нашего государства: мы поддерживаем иранский народ и его правомерное стремление жить в безопасности, свободе и процветании", –говорится в заявлении.

В ведомстве напомнили о тысячах ударов ирано-российских дронов "Шахед" и призвали международное сообщество обратить внимание на грубые нарушения международного права, которые совершают Москва и Тегеран.

МИД подчеркнул, что ресурсы режима тратились на насилие и хаос вместо экономического развития и обеспечения граждан. Сильная эскалация против мирных протестующих последних месяцев стала непосредственной причиной нынешних событий.

"Причиной нынешних событий является именно насилие и произвол иранского режима, в частности убийства и репрессии против мирных протестующих, которые за последние месяцы приобрели особенно большие масштабы. Подчеркиваем, что режим в Тегеране имел все возможности предотвратить силовой сценарий. Ему предоставлялись возможности для дипломатии и поиска решений, но режим проигнорировал эти усилия и вместо этого только затягивал время в надежде ввести в заблуждение международное сообщество", – говорится в заявлении министерства.

Что предшествовало

28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля нанесла превентивный удар по Ирану с целью устранения угроз для государства. В Израиле одновременно ввели чрезвычайное положение на всей территории страны.

После объявления об операции в Тегеране прогремели взрывы. По данным агентства Fars, в центре столицы 28 февраля произошло по меньшей мере три взрыва, вскоре после заявления о начале атаки.

Израиль закрыл воздушное пространство и отменил гражданские рейсы, призвав граждан находиться вблизи укрытий из-за риска ракетных ударов. Иран в ответ запустил ракеты по территории Израиля, по всей стране была объявлена воздушная тревога.

Президент США Дональд Трамп подтвердил участие американских войск в операции и заявил о намерении уничтожить ракетную инфраструктуру Ирана. Иранская сторона также объявила о начале масштабной операции против Израиля и почти полностью ограничила доступ к интернету в стране.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп выступил с заявлением на фоне интенсивных ударов по Ирану. Американский президент подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены "сравнять с землей" ракетную промышленность Ирана.

