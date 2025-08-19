'Решающую роль сыграл костюм': британские СМИ полагают, чем Зеленский смог очаровать Трампа

Визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон помог "выиграть время" для Украины. При этом британские журналисты считают, что успех переговоров в Белом доме стал возможным во многом благодаря тому, что Зеленский надел костюм.

Видео дня

Таким образом, Зеленский пережил свое первое появление перед СМИ в Белом доме после скандальной встречи с американским президентом Дональдом Трампом в феврале 2025 года. Об этом пишет издание The Guardian.

Переговоры прошли успешно

Журналисты констатировали, что украинский президент столкнулся с менее воинственным настроением президента США, который был занят преувеличением своих подвигов в качестве мирового миротворца. Если и был какой-то признак того, что Зеленского не собираются немедленно выгонять с переговоров в Белом доме, то он появился уже в самом начале, когда знакомый голос похвалил его выбор одежды.

В частности, член пресс-службы Белого дома Брайан Гленн, который в феврале устроил скандал из-за одежды украинского президента, в этот раз сказал, что Зеленский "выглядит потрясающе в этом костюме". В целом Зеленский получил гораздо более радушный прием как со стороны Трампа, так и со стороны вице-президента Джей Ди Вэнса.

Британские журналисты BBC обратили внимание, что Зеленский был не в классическом костюме, но с воротником и в пиджаке, что вызвало похвалу со стороны Трампа. В свою очередь украинский президент несколько раз сказал "спасибо", что, должно быть, тоже порадовало президента США.

Что предшествовало

Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон 18 августа для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры сначала провели открытые и закрытые переговоры. На втором этапе встречи к ним присоединились ведущие европейские политики, которые приехали в Вашингтон, чтобы обеспечить мощную поддержку позиций Киева.

Президент Соединенных Штатов созвонился с российским диктатором сразу же после переговоров с европейскими лидерами. В Кремле подтвердили, что готовы к встрече между Украиной и Россией на высшем уровне. По предварительным данным, принимать участие в организации встречи будет в том числе Трамп.

Напомним, Зеленский подчеркнул, что Украина готова к трехсторонней встрече с Россией. А Дональд Трамп не исключил, что гарантии безопасности для Украины будут включать присутствие американских военных на ее территории. Однако он пообещал сказать об этом позже.

Как сообщал OBOZ.UA, перед переговорами в Белом доме украинский президент сделал заявление. Он подчеркнул, что прежде всего Украине нужен мир – надежный и длительный, и это основная цель его визита.

