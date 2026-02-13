Военно-политическое руководство Украины никак не отрицает проведения референдума по мирному соглашению со страной-агрессором. Более того, допускается даже его проведение одновременно с президентскими выборами, на которых настаивают Соединенные Штаты. Но соглашение, которое надо вынести на голосование, должно отвечать национальным интересам Украины и быть приемлемым для общества.

Видео дня

А в целом сочетание референдума с президентскими выборами могло бы повысить явку и придать процедуре дополнительную легитимность. Об этом в интервью The Atlantic рассказал украинский президент Владимир Зеленский.

Добавляется...