Видео дня
"Референдум возможен уже весной": Зеленский заявил, что мирное соглашение должно быть одобрено украинцами
Военно-политическое руководство Украины никак не отрицает проведения референдума по мирному соглашению со страной-агрессором. Более того, допускается даже его проведение одновременно с президентскими выборами, на которых настаивают Соединенные Штаты. Но соглашение, которое надо вынести на голосование, должно отвечать национальным интересам Украины и быть приемлемым для общества.
А в целом сочетание референдума с президентскими выборами могло бы повысить явку и придать процедуре дополнительную легитимность. Об этом в интервью The Atlantic рассказал украинский президент Владимир Зеленский.
Добавляется...