'Реестр тарологов' и 'спецпредложение' для заключенных: чем известен нардеп, захотевший ввести в Украине налог на бездетность

Народный депутат Сергей Гривко попал в скандал после того, как предложил ввести в Украине налог на бездетность. Он подал в Верховную Раду проект закона, согласно которому предлагал высчитывать 0,5-1,5% из всех переводов украинцев 21-58 лет, которые имеют меньше трех детей.

Хотя документ не успел попасть на рассмотрение, в сети стали активно критиковать 38-летнего парламентария, который и ранее выдавал странные депутатские идеи. OBOZ.UA решил напомнить, чем еще известен этот нардеп.

Кто такой Сергей Гривко

Черниговец Сергей Дмитриевич Гривко, 12.12.1985 г. р., учился на менеджера-экономиста в Черниговском госинституте экономики и управления, где позже стал был младшим научным сотрудником.

В свое время известный в родном городе активист: возглавлял совет городского ОО "Добровольцы", был членом Молодежного совета при горсовете, общественного совета при Черниговской ОГА.

Работал менеджером по сбыту на ООО "ЧерниговГазСпецСервис". В 2015 году баллотировался в Черниговский городской совет от партии "Наш Край" (округ №41). Через четыре года прошел в Верховную Раду IX созыва от "Слуги народа", член одноименной фракции и Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

В конце 2022 года нардеп Гривко проголосовал за градостроительную реформу (№5655), которая внедрялась в интересах застройщиков и нивелировала влияние граждан на восстановление Украины. Из-за общественного сопротивления президент не подписал этот документ, поэтому он остается недействительным.

"Интересные" законопроекты Гривко

"Слуга народа" является автором нескольких проектов закона, вызвавших критику общества. В настоящее время ни один из них не принят.

"Реестр тарологов"

В 2023 году Гривко зарегистрировал законопроект №10283, которым предложил обязать Министерство образования и науки вести реестр "наставников" – магов, тарологов, нумерологов и т. п., которые якобы будут иметь право легально учить украинцев. По его замыслу, со своего дохода они ежегодно должны были бы платить в бюджет сбор размером в одну минимальную зарплату.

Нардеп утверждал, мол, на разработку такого проекта закона его "уговорили друзья", которые якобы сами являются представителями "эзотерической отрасли".

"Спецпредложения" для заключенных

Законопроектом №9477 Гривко предложил уменьшить заключенным срок лишения свободы за чтение книг. Он утверждал, что это также будет способствовать исправлению и ресоциализации осужденных.

Еще одним проектом закона (№10057) он предлагал разрешить заключенным "производить электроэнергию, крутя педали велосипедов". По его замыслу, "велогенарационные установки" стоило бы установить на территории тюрем, работать на них заключенные тоже должны были бы в обмен на уменьшение тюремного срока.

"Смертная казнь" за неисполнение боевых приказов

Сергей Гривко – соинициатор очень скандального законопроекта №7351, которым депутаты в разгар полномасштабной войны хотели предоставить право командирам воинских частей казнить военнослужащих в боевой обстановке за невыполнение приказов, без суда. Эксперты оценили это как попытку восстановить смертную казнь в Украине.

После значительной критики в соцсетях и СМИ документ без объяснений был отозван, 24 мая 2023 года у него сменился авторский коллектив (инициатором указали только скандальную нардепку Марьяну Безуглую), а партия отказалась давать какие-либо комментарии.

Налог на бездетность

На днях Гривко зарегистрировал законопроект №11264 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины... о создании предпосылок для улучшения демографической ситуации". Им он предлагал обязать платить налог всех граждан Украины в возрасте от 21 до 58 лет, не имеющих детей вовсе или имеющих одного-двух детей.

В документе идет речь не только о зарплатах, но в целом о всех перевода, кроме з/п военных и правоохранителей, доходов на счет ФЛП и средств, полученных зарегистрированными в Реестре волонтерами.

Не брать налог Гривко предлагал у родителей троих и более детей, людей с инвалидностью I группы и бесплодных (акцентируя, что его нужно еще и подтверждать раз в два года). Это очень возмутило украинцев, они назвали идею нардепа "совком головного мозга".

"Так, сразу. Никакие "демографические" налоги никто вводить не собирается. Никогда не будет. Воспринимайте просто как очередную д****ную идею… Ну, хотя бы это было быстро. Закон автор отзывает", – сообщил впоследствии народный депутат Ярослав Железняк.

После волны критики и сам Гривко об этом сказал, а также через пост в соцсети извинился перед гражданами, которые не захотели, как он подчеркнул, "даже обсудить эту концепцию". Примечательно, что у автора скандального законопроекта, согласно данным в его декларации, семьи и детей нет.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2024 года нардепа Марианну Безуглую отозвали с должности заместителя главы комитета Верховной Рады по национальной безопасности. Это произошло после ряда скандалов, в центре которых не раз оказывалась парламентарий.

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