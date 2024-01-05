Безуглую отзывают с должности заместителя главы комитета Верховной Рады по нацбезопасности: она отреагировала

Народную депутатку Марьяну Безуглую отозвали с должности заместителя главы комитета Верховной Рады по национальной безопасности. Соответствующее решение было принято в самом комитете.

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Об этом 5 января рассказал депутат от ВО "Батькивщина" Вадим Ивченко в Facebook. Он отметил, что проголосовал "за" увольнение Безуглой.

"Сегодня комитет по вопросам безопасности, обороны и разведки принял решение об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя главы комитета. Я лично голосовал "за". Считаю, что в Верховной Раде на соответствующих должностях должны находиться люди, которые усиливают наши позиции – в политическом и информационном пространствах", – написал Ивченко.

Сама Безуглая уже отреагировала на свое увольнение. Она настаивает, что соответствующие решения должны приниматься через голосование в зале парламента.

В своем Facebook депутат опубликовала скриншот поста Ивченко со словами: "Дорогой Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, решение можно принять только голосованием в зале".

Никаких деталей относительно возможных причин отзыва Безуглой пока не озвучивалось.

Как известно, народная избранница не раз оказывалась в центре скандалов. Как сообщали СМИ, она была одной из авторов скандального законопроекта о праве для командиров убивать военных за неподчинение, который появился весной 2022 года, но в итоге был отозван.

Кроме того, журналист Юрий Бутусов рассказывал, что Безуглая откровенно вмешивается в работу СБУ, требуя ее "перезапуска", и называл "некомпетентностью" вмешательство депутата в работу военных по обороне Северодонецка. По словам журналиста, Безуглая участвовала непосредственно в постановке боевых задач командирам подразделений.

В ноябре 2023 года Безуглая спровоцировала скандал, обвинив в некомпетентности главнокомандующего ВСУ Залужного и призвав уволить его. Член Комитета Рады по нацбезопасности Федор Вениславский сказал, что подобные заявления угрожают безопасности государства.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что у Безуглой и Залужного "сложные отношения", и посоветовал меньше "делать селфи", а больше работать на результат.

Украинский военный Юрий Гудыменко считает, что Безуглая нападками на военное руководство пытается добиться как можно большего внимания к себе, чем вредит стране, поэтому ее действия требуют немедленного реагирования соответствующих структур.

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