'Речь идет о немедленных поставках': Макрон сказал, когда Украина получит системы ПВО SAMP/T нового поколения

Украина первой получит французские системы противовоздушной обороны SAMP-Т нового поколения с усиленными характеристиками. Решающий шаг по их развертыванию в нашей стране будет сделан уже в 2026 году.

Видео дня

Об этом сказал президент Франции Эмманюэль Макрон во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в понедельник, 17 ноября. Он прокомментировал десятилетнее соглашение с Украиной.

"Сегодня мы переходим к новому этапу. Благодаря этому соглашению мы продолжаем делать ставку на сближение и интеграцию наших оборонных промышленностей, чтобы и в дальнейшем поддерживать Украину, модернизацию ее вооруженных сил, которые остаются на передовой и являются первой линией обороны Европы, и усиливать сдерживание агрессии", – отметил Макрон.

Он подчеркнул, что восстановление украинской армии является решающим элементом общей европейской безопасности. Поэтому подписанное между Францией и Украиной соглашение предусматривает укрепление двустороннего сотрудничества как немедленно, так и на следующие 10 лет, с приобретением решающих возможностей в очень краткосрочной перспективе: беспилотников, перехватчиков беспилотников, управляемых бомб. Соглашение также содержит обязательства по производству вооружения до конца 2025 года и в течение следующих трех лет.

Макрон уточнил, что речь идет, в частности, о немедленных поставках, а также о приобретении систем противовоздушной обороны SAMP/T нового поколения.

"Уже с 2026 года будет сделан решающий шаг, и принято решение о возможности их развертывания на украинской территории", – сказал глава Франции.

Он также отметил, что приобретение до сотни самолетов Rafale последнего поколения с полным комплектом вооружения открывает новый этап сотрудничества после передачи Украине самолетов Mirage и подготовки пилотов.

"Поэтому мы будем реализовывать это обязательство по приобретению 100 истребителей Rafale вместе с программами подготовки, которые должны их сопровождать, и, конечно, программами производства", – добавил Макрон.

Декларация Украины и Франции

В понедельник, 17 ноября, Украина и Франция подписали историческое соглашение – Декларацию о намерениях по сотрудничеству относительно приобретения Украиной оборонного оборудования. Документ предусматривает будущие контракты на приобретение Киевом французских самолетов, дронов и систем ПВО.

В частности речь идет о 100 самолетах Rafale F4, которые планируют приобрести до 2035 года для украинской боевой авиации, восемь систем ПВО SAMP-T по шесть пусковых, современные французские радары к системам ПВО, ракеты класса "воздух-воздух" и управляемые авиабомбы.

Договоренность начнет действовать с 2026 года и рассчитана на 10 лет. Кроме поставок вооружения лидеры определили направления развития совместного технологического и промышленного потенциала Украины и Франции.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что войну в Украине удастся закончить до 2027 года. Далее нашему государству предстоит трудный путь к вступлению в Европейский Союз.