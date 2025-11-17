'Думаю, что мы достигнем мира к 2027 году': Макрон высказался относительно будущего Украины и перспектив вступления в ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что войну в Украине удастся закончить до 2027 года. Далее нашему государству предстоит трудный путь к вступлению в Европейский Союз.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским. Французский лидер добавил, что партнеры продолжают укреплять "коалицию решительных" в поддержку Украины

"Я надеюсь, что мир будет достигнут до 2027 года. Я считаю, что последние месяцы были обозначены решениями, которые стали настоящими поворотными моментами", – сказал он.

Вступление Украины в ЕС станет испытанием

Однако, по его словам, Украину ждут непростые испытания на ее пути по вступлению в ЕС.

"Путь в ЕС будет тяжелым и потребует серьезных реформ в сфере прозрачности, управления, борьбы с коррупцией и верховенства права. Я уверен, что президент Зеленский и украинский народ справятся с этим", – подчеркнул президент Франции.

Макрон о "коалиции желающих"

Он добавил, что Париж и Лондон продолжают укреплять "коалицию решительных" в поддержку Украины. Вместе с Владимиром Зеленским он побывал в штабе многонациональной коалиции недалеко от Парижа, которая несколько недель работает под руководством Франции и Великобритании.

В штабе задействованы 60 планировщиков, координирующих взносы государств-участников. Основной задачей является подготовка к возможному развертыванию сил для обеспечения безопасности после вероятного перемирия, а также помощь в восстановлении и укреплении Вооруженных сил Украины.

Макрон отметил, что на Рождество коалиция планирует перейти к новому этапу работы по развертыванию сил.

Что предшествовало

17 ноября Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом во Францию, где встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Главы двух государств подписали "историческое соглашение" о поставках Францией Украине средств ПВО, военных самолетов и ракет.

Декларацию о намерениях по сотрудничеству в приобретении Украиной оборонного оборудования президенты подписали на фоне военного самолета Rafale, пусковой к ЗРК SAMP/T и радара – и эти вооружения Украина, вероятно, таки получит.

Как писал OBOZ.UA, Владимир Зеленский сообщил, что, согласно подписанному соглашению, до 2035 года Украина сможет приобрести 100 французских боевых самолетов Rafale F4. Также в документе говорится о радарах для ПВО, ракетах класса "воздух – воздух" и авиабомбах, а также 8 системах ПВО нового поколения SAMP-T, способных сбивать вражескую баллистику.