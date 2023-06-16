Видео дня
Блог | Разрывать дружеские отношения с РФ африканцы начнут прямо в бомбоубежище
Ору с Путина. У него тотальная деградация и истерика.
В Киев сегодня приехала делегация африканских стран, в том числе президент ЮАР, который сейчас посещает Бучу.
Далее текст на языке оригинала.
Делегація прибула в рамках пошуку мирних домовленостей, про які постійно скигле і благає Путін. Фактично африканці прибули за ініціативою РФ.
І в цей самий момент Путін надає наказ вдарити по Києву ракетами.
Це все, що треба розуміти про путінські мирні ініціативи та його ставлення до "партнерів" з африканських країн – він їх за людей не вважає.
Сподіваюся, повітряна тривога в Києві поміняє погляд представників з іншого континенту на божевільного карлика та РФ в цілому.
Думаю, розривати дружні стосунки з РФ почнуть вже прямо в бомбосховищі....
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...