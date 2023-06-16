Ору с Путина. У него тотальная деградация и истерика.

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В Киев сегодня приехала делегация африканских стран, в том числе президент ЮАР, который сейчас посещает Бучу.

Далее текст на языке оригинала.

Делегація прибула в рамках пошуку мирних домовленостей, про які постійно скигле і благає Путін. Фактично африканці прибули за ініціативою РФ.

І в цей самий момент Путін надає наказ вдарити по Києву ракетами.

Це все, що треба розуміти про путінські мирні ініціативи та його ставлення до "партнерів" з африканських країн – він їх за людей не вважає.

Сподіваюся, повітряна тривога в Києві поміняє погляд представників з іншого континенту на божевільного карлика та РФ в цілому.

Думаю, розривати дружні стосунки з РФ почнуть вже прямо в бомбосховищі....