Размещение тактического ядерного оружия в Беларуси. Последний раунд поднятия ставок от Путина?

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Путин, де-факто, идет ва-банк. Он идет на прямой ядерный шантаж, правда, как обычно, дьявол кроется в деталях. Он не передает оружие Лукашенко, а только строит в Беларуси хранилище. Проще говоря, прикрываясь "единым государством", он строит свою ядерную военную базу в Беларуси (так он так будет исключать аргумент о нарушении белорусами договора о нераспространении). Важно, что тем самым он сужает поле маневра для Лукашенко, начавшего играть в слугу двух хозяев с Москвой и Пекином. Путин четко назвал дату ввода в действие этого объекта – июнь 2023 года. Другими словами – это строительство уже началось, но теперь он говорит всему миру – у вас есть время до июня, а дальше неизвестность. Что стоит за этой неизвестностью? Я глубоко убежден, что ничего. Это очередное поднятие ставок, чтобы мир испугался и сел с Путиным за стол переговоров.

Де-факто, это едва ли не последний раунд поднятия ставок Путиным. Его расчет, что мир испугается. Если нет – у него просто не будет козырей. И потому главная задача нашей дипломатии не допустить испуга у наших партнеров.

Отдельно следует обратить внимание на "китайский след" в этой истории.

Пекин точно не заинтересован в каком-либо ядерном ударе. После этого заявления роль Пекина в урегулировании этого вопроса только растет. Сознательно или не сознательно, но Путин унижает роль Москвы в международной игре, выступая "великим Кимом", и заставляя Пекин становиться посредником в этой великой и примитивной игре.

Путин толкает западный мир не столько к разговору с ним, сколько к разговору с Си Цзиньпинем.