Расширение украинского ОПК: чего удалось добиться правительству Юлии Свириденко за год работы

Одним из главных результатов года работы правительства Юлии Свириденко стало расширение масштабов украинского оборонно-промышленного комплекса, что позволило обеспечить поставки на фронт 60% вооружений отечественного производства.

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Правительство Юлии Свириденко обеспечило финансирование, государственные контракты и инструменты поддержки производителей, что позволило существенно нарастить производство украинского оружия. Об этом говорится в аналитическом обзоре"С чем идет правительство Свириденко: от оружия на фронте до евроинтеграции", опубликованном изданием РБК-Украина.

Авторы обзора отметили, что самая конкретная цифра в прошлогоднем послании Президента в Раду касалась оружия: не менее 50% украинского вооружения на поле боя. В итоге, по данным правительства, которые никто не ставит под сомнение, – 60%. Показатель перевыполнен, и это, пожалуй, главный структурный сдвиг года: украинское оружие стало основой фронта.

"В самом динамичном сегменте войны результат ещё более выраженный – 95 % дронов на фронте украинские. За год производители получили 990 грантов и 5,8 млрд грн грантового финансирования на развитие передовых технологий, заработала расширенная локализация оборонных закупок, а экосистема Brave1 и прямые механизмы заказа позволили подразделениям получать вооружение напрямую от производителя", – отмечают авторы материала.

По данным РБК-Украина, выполнена и "внешняя" часть поручения президента: запущен контролируемый экспорт оружия – при условии первоочередного обеспечения потребностей ВСУ, а пакет международной оборонной поддержки на 2026 год достиг 38 млрд долларов — один из крупнейших за время войны. Это позволяет еще больше укрепить украинский оборонный сектор и его производственные возможности.

"Заметны и результаты в небе: эффективность сбивания "шахидов" выросла с 83% до 90%, крылатых ракет – с 80% до 87%, установлено 1 574 км антидроновых сеток – фактически равных длине всей линии фронта, а рынок частной ПВО, которого год назад не существовало, насчитывает уже 38 компаний. Параллельно Украина системно наносит удары по способности России вести войну: около тысячи ударов вглубь РФ ежемесячно, из строя выведено 42,7% мощностей российской нефтепереработки с убытками отрасли в 13,5 млрд долларов – отсюда нормирование топлива в 90% российских регионов и запрет на экспорт бензина, дизельного топлива и керосина", – говорится в аналитическом обзоре издания РБК-Украина.

Напомним, в специальный фонд государственного бюджета поступило 3,9 млрд евро от Европейского Союза, которые будут направлены на укрепление потенциала оборонно-промышленного комплекса и обеспечение срочных поставок для нужд фронта.

Ранее сообщалось, что правительство вводит специальный механизм контролируемого экспорта вооружения и оборонных технологий, который будет действовать в течение военного положения и предусматривает четкие условия заключения контрактов, перечень разрешенных стран и систему контроля за использованием украинских разработок.