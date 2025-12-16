'Надо поддерживать Украину на всех фронтах': Нидерланды выделили €250 млн на боеприпасы для украинских F-16

Воздушные силы ВС Украины благодаря Нидерландам получат больше ракет для истребителей F-16. Амстердам выделит 250 миллионов евро, чтобы приобрести соответствующие боеприпасы у США.

Видео дня

О решении правительства 16 декабря на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским объявил премьер-министр Нидерландов Дик Схооф. Общение политиков с прессой транслировалось на YouTube-канале ОП.

Схооф сообщил, что его государство снова внесло 250 миллионов евро в фонд PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) на закупку американских боеприпасов для F-16.

Кроме этого, Украине пообещали дополнительную оборонную помощь на сумму 700 миллионов евро.

"Мы должны продолжать давить на Россию и поддерживать Украину на всех фронтах, особенно в военной сфере", – сказал премьер.

Добавим, что Нидерланды вместе с Данией и Бельгией возглавили авиационную коалицию для предоставления Украине самолетов F-16.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Владимир Зеленский во вторник прибыл в Нидерланды с официальным визитом. Там он провел ряд встреч, а также взял участие в конференции по созданию Международной комиссии компенсации ущерба, нанесенного страной-агрессором Россией.

– Кроме того, президент выступил в парламенте Нидерландов, объяснив, что необходимо для мира в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!