'Радикальные левые сумасшедшие': Трамп набросился на демократов за новую попытку импичмента

Президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал представителей Демократической партии за новую инициативу по импичменту. Он назвал своих политических оппонентов "ничтожеством" и "психами", а их действия – абсурдными.

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Более того, по его словам, республиканцы должны подумать об исключении демократов из Конгресса США. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

По его убеждению, демократы "действительно вышли из-под контроля", "потеряли все, а особенно – свой разум".

"Эти радикальные левые сумасшедшие снова вляпались в "импичмент". У них есть два "безымянных", мало уважаемых конгрессмена, оба полных психа, которые уже в 20-й раз подбрасывают "импичмент" Дональду Трампу, хотя они не имеют ни малейшего представления, за что я могу быть подвергнут импичменту", – высказался президент США.

Республиканец упрекнул членов Демократической партии, указав якобы на совершенные ими ошибки, среди которых назвал кризис на границе с Мексикой, инфляцию в стране, вывод американских войск из Афганистана, полномасштабную войну России против Украины, нападение террористов ХАМАС на Израиль. Последнее, по его мнению, произошло только потому, что предыдущий президент-демократ Джо Байден "позволил Ирану вернуть себе большое богатство".

Трамп посоветовал представителям Республиканской партии "уже начать думать" о том, чтобы исключить демократов из Конгресса. Также он вспомнил о своей первой каденции, когда оппоненты предпринимали попытки импичмента, и пообещал, что на этот раз республиканцы не позволят им "выйти сухими из воды".

"Это полные ничтожества, которые ненавидят нашу страну и все, что она отстаивает. Возможно, нам следует начать играть с ними в эту игру, и выгнать демократов за многочисленные преступления, которые они совершили – это настоящие преступления", – подытожил Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 апреля в Конгрессе США инициировали процедуру импичмента действующего президента Дональда Трампа. Автор инициативы сенатор-демократ из Палаты представителей Шри Танедар заявил, что нынешний лидер страны "разрушает Америку" и ставит под угрозу демократию".

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