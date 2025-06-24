Радары для обнаружения дронов и не только: Нидерланды объявили о военной помощи Украине на 175 млн евро

Правительство Нидерландов объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму примерно 175 миллионов евро. Помощь предусматривает поставку средств для борьбы с дронами, эвакуационной техники и поддержку дроновой коалиции.

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Об этом говорится в официальном пресс-релизе Министерства обороны страны. В рамках этой инициативы Вооруженные силы Украины получат сотню специализированных радаров, способных выявлять вражеские БПЛА и оперативно передавать данные в системы противовоздушной обороны.

Ожидается, что поставки этого оборудования будут завершены до конца года. Его задача — усилить защиту украинского неба, особенно в условиях постоянных атак со стороны российских дронов.

Кроме того, Нидерланды передадут двадцать беспилотных модульных машин Ermine CASEVAC, которые предназначены для эвакуации раненых без риска для жизни медиков и бойцов. Это важная помощь, которая позволит эффективнее спасать жизни на передовой.

Отдельно правительство страны выделило 80 миллионов евро на развитие международной "коалиции дронов" — совместного проекта, направленного на обеспечение Украины беспилотниками различного назначения. Общий вклад Нидерландов в эту инициативу уже достиг 100 миллионов евро.

Как отметили в Министерстве обороны, новый пакет дополняет ранее анонсированную помощь на 400 миллионов евро, которая охватывает морское вооружение — от патрульных катеров до специализированных судов и морских дронов.

Новая Зеландия объявила новый пакет помощи Украине на более 9,4 миллиона долларов США. Речь идет о военной и гуманитарной поддержке, которую страна предоставляет накануне саммита НАТО в Гааге.

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