Новая Зеландия объявила пакет помощи Украине на более чем $9,4 млн

Новая Зеландия объявила новый пакет помощи Украине на более чем 9,4 миллиона долларов США. Речь идет о военной и гуманитарной поддержке, которую страна предоставляет накануне саммита НАТО в Гааге.

Видео дня

О решении сообщили премьер-министр Кристофер Лаксон и министр иностранных дел Уинстон Питерс. Общая сумма пакета составляет 16 миллионов новозеландских долларов.

Часть этих средств – 4 миллиона – направят в два международных фонда, которые обеспечивают Украину летальной и нелетальной военной помощью. В частности, Новая Зеландия поддержит Фонд миссии НАТО по безопасности помощи и тренировки ВСУ (NSATU), а также международную коалицию дронов, которую координируют Великобритания и Латвия.

Как подчеркнул Уинстон Питерс, оборона Украины имеет большое значение не только для Европы, но и для Индо-Тихоокеанского региона, безопасность которого тесно связана со стабильностью в мире.

Отдельно 7 миллионов новозеландских долларов будет направлено на гуманитарные нужды украинцев, пострадавших от войны. Еще 1 миллион – для поддержки украинских беженцев.

"Масштабы потребностей остаются огромными, поскольку Россия продолжает бомбардировки густонаселенных гражданских районов Украины", – прокомментировал глава правительства Новой Зеландии Кристофер Лаксон.

Этот пакет поддержки последовал за недавно объявленными санкциями, направленными против "теневого флота" России и других пособников войны России в Украине.

"Очень важно, чтобы международное сообщество продолжало оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила войну и приняла конструктивное участие в усилиях по достижению справедливого и прочного мира в Украине", — сказал Питерс.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в конце февраля министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил о новом пакете санкций против России. Среди них был запрет на экспорт некоторых товаров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!