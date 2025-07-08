Трибунал против Путина: когда новый судебный орган начнет работу и насколько она будет эффективной

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документы для ратификации соглашения о создании Специального трибунала для расследования преступлений агрессии против Украины. После того как Верховная Рада соглашение одобрит, начнется процесс реального создания "трибунала против Путина".

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Когда этот чрезвычайный судебный орган может быть создан окончательно, когда он начнет свою работу и насколько она будет эффективной, рассказывает OBOZ.UA.

Что такое преступление агрессии

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для рассмотрения преступлений агрессии против Украины. Путь к этому событию был довольно длительным.

Первые предложения по созданию международного судебного органа, расследующего преступления Кремля, появились еще в марте 2022 года – после того, как расследованием военных преступлений, совершенных в Украине российской армией, занялся Международный уголовный суд.

Впрочем, МУС в своей работе занимается конкретными преступлениями, и пока что Путина смогли обвинить только в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины (соответствующий ордер на арест президента РФ был выдан 17 марта 2023 года).

Но еще 19 января 2023 года Европейский парламент принял резолюцию, призывающую к созданию международного трибунала по поводу преступлений агрессии России и Беларуси против Украины (тогда 472 депутата поддержали резолюцию, 33 – воздержались, а 19 – проголосовали против). Задача этого временного чрезвычайного судебного органа – привлечение к ответственности руководства РФ за международные преступления. К ним относятся:

– преступления агрессии;

– военные преступления;

– преступления против человечности;

– геноцид.

Собственно, именно агрессия приводит к совершению других международных преступлений, и логично преследовать за нее в первую очередь.

Преступления агрессии – это планирование, подготовка и осуществление лицом, которое в состоянии фактически осуществлять руководство или контроль за политическими или военными действиями государства, акта агрессии.

При этом сам акт агрессии – это применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства.

Однако создать международный трибунал по образцу Нюрнбергского или Гаагского (второй трибунал рассматривал преступления властей в ходе войны в Югославии и геноцида в Руанде) оказалось проблематично.

"Чтобы международный трибунал имел необходимую легитимность, его создание должен утвердить Совет Безопасности ООН и выдать соответствующий мандат. Но Россия – постоянный член Совбеза, с правом вето", – объясняет OBOZ.UA директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

Поэтому создание специального трибунала для расследования преступлений агрессии против Украины было решено воплотить на европейском уровне. Что, собственно, в итоге и произошло. А ООН сейчас все равно мало кто всерьез воспринимает.

Средневековая практика может быть разрушена

Сейчас, к сожалению, запрещено выдвигать обвинения действующему главе государства, руководителю правительства и министру иностранных дел. Но работать Спецтрибуналу это не помешает.

"Досудебное расследование проводить можно: формировать доказательную базу и так далее. А после того, как Мишустин и Лавров уйдут с должностей (насчет Путина есть сомнения), можно дело раскручивать полноценно и подавать в суд: в принципе, уже все будет готово", – говорит OBOZ.UA юрист Наталка Костышин.

Мнения: мол, если уж МУС ничего не может сделать с Путиным и он прекрасно посещает страны, которые его по идее должны задержать и сдать в Гаагу, то куда уж тут Спецтрибуналу – не вполне верны.

"Процессы международного правосудия довольно сложные. Даже у МУС в итоге попадают под следствие 80% обвиняемых. А в случае с Путиным мы имеем частные случаи. Как, например, с Монголией (все мы понимаем, почему она оказалась в таком, довольно сложном положении). Но не надо волноваться – процесс идет, это вопрос не одного года и даже не пяти. Но рано или поздно это все выстрелит. А насчет Спецтрибунала: лишатся российские преступники иммунитета – так сразу и суд", – говорит OBOZ.UA исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко.

Впрочем, по мнению члена парламентского комитета по правам человека, дипломата Богдана Яременко, суд для высшего российского руководства за преступления агрессии может наступить и раньше, чем закончится его иммунитет.

"Многое из того, что делается сейчас в сфере, связанной с преступлениями России против Украины, – абсолютно беспрецедентно. Происходит размывание той юридической практики, которая сложилась из-за еще средневекового понятия суверена, монарха и так далее. И которая запрещает привлекать к суду действующих глав государств. Но это почему, собственно?" – задает в беседе с OBOZ.UA риторический вопрос Богдан Яременко.

Стоит отметить, что властителей разных мастей карали и раньше, в ходе различных переворотов и революций. И никто на политический иммунитет внимания не обращал. А тут все может получиться то же самое, только абсолютно демократическим путем. Правда, повесить Путина или отрубить ему голову – это вряд ли: в Европе максимальное наказание за международные преступления может быть 30 лет или пожизненное заключение.

"Это исторический момент не только для Украины, но и для мировой справедливости", – сказал глава МИД Украины Андрей Сибига, комментируя подписание соглашения о создании Спецтрибунала.

Теперь дело за малым: после ратификации соглашения Верховной Радой снять офис где-нибудь в Гааге, набрать сотрудников и начать работать.