Ответственность неизбежна: Зеленский дал старт ратификации Соглашения о создании спецтрибунала по преступлению агрессии России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального международного трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Этот шаг ознаменовал начало формального процесса запуска юридического механизма, который должен привлечь руководство РФ к ответственности.

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Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. Речь идет о соглашении, заключенном между Украиной и Советом Европы.

"Только что подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Соглашение было подписано недавно между нашим государством и Советом Европы и теперь должно быть оперативно ратифицировано, чтобы начать процесс реального создания трибунала", – говорится в сообщении.

Теперь, после подписания президентом, соглашение должны безотлагательно ратифицировать в Верховной Раде. Зеленский призвал парламентариев не медлить и рассмотреть этот вопрос как приоритетный.

Также президент поручил срочно подготовить все необходимые изменения в законодательство для полной реализации соглашения.

"Поручил также как можно быстрее проработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины необходимые законодательные изменения, чтобы с нашей стороны все было обеспечено на сто процентов ради полной реализации соглашения о создании трибунала. Прошу народных депутатов рассмотреть этот вопрос безотлагательно", – отметил он.

Зеленский подчеркнул важность скоординированной работы дипломатов, Офиса президента и международных партнеров. Он также ожидает от МИД и ОПУ оперативного представления четкого графика имплементации трибунала.

"Уже в этом году в России должны почувствовать, что их ответственность за преступление агрессии неизбежна и реально начался международный юридический процесс для привлечения России к ответственности. Агрессия является преступлением, и действительно неотвратимое наказание России за это преступление является глобальным интересом всех в мире, кто хочет для своих людей мирной жизни", – подчеркнул президент.

Напомним, в среду, 25 июня, президент Владимир Зеленский в Страсбурге подписал соглашение с Советом Европы о создании Спецтрибунала для расследования преступления агрессии РФ против Украины. Это – важная институция для достижения справедливости.

Как сообщал OBOZ.UA, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины, агент Украины в Международном суде ООН Антон Кориневич объяснил, что создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины необходимо для того, чтобы завершить архитектуру международного уголовного правосудия. Этот Трибунал будет дополнять работу Международного уголовного суда.

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