Рада досрочно прекратила депутатские полномочия 'слуги' Холодова

Депутаты Верховной Рады 9 августа большинством голосов досрочно прекратили депутатские полномочия депутата от партии "Слуга народа" Андрея Холодова, который ранее написал заявление о сложении полномочий народного избранника. Свое решение Холодов объяснил проблемами в семье и болезнью жены.

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За соответствующее постановление проголосовали 308 парламентариев. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Парламент досрочно прекратил депутатские полномочия народного депутата Украины Холодова А. И. За постановление № 9575 проголосовали 308. И снова в Раде временно 403 депутата", – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, 31 июля спикер Рады Руслан Стефанчук сообщил, что Холодов подал заявление в парламент о желании сложить полномочия нардепа, и анонсировал, что оно будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк напомнила фразу президента Владимира Зеленского: "Если кто-то хочет отдохнуть от работы на государство, то государство от таких лиц тоже отдохнет", и заявила, что поддерживает эту позицию.

"От себя добавлю: если такие люди найдут в себе смелость уйти сами – государство от них тоже отдохнет", – отметила она.

Сам Холодов заявил, что "не может совмещать обязанности главы семьи, заниматься лечением жены, ребенка и одновременно присутствовать на всех заседаниях Верховной Рады".

Он также назвал провокацией и "заказухой" сообщения в СМИ о том, что он якобы "сбежал" из Украины. Как известно, в январе 2023 года Холодов уехал из Украины и не вернулся.

Как известно, Андрей Холодов прошел в Верховную Раду на выборах 2019 года от партии "Слуга народа" под № 22 в списке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее в парламентской фракции "Слуги народа" потребовали, чтобы Богдан Торохтий, который выезжал на отдых в Болгарию, сложил мандат, однако он отказался, заявив, что его "избрали люди".

– В "Слуге народа" также инициировали немедленное прекращение членства Юрия Аристова во фракции. 25 июля депутат написал заявление о сложении мандата. В Раде его место займет Наталья Локтионова.

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