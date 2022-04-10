Депутат Холодов назвал 'заказухой' обвинение в его побеге из Украины

Народны депутат от партии "Слуга народа" Андрей Холодов назвал провокацией и "заказухой" сообщения в СМИ о том, что он якобы "сбежал" из Украины.

Об этом депутат написал в своем Telegram-канале. Политик сообщил, что был на всех заседаниях ВРУ, в том числе тех, которые проводились после 24 февраля, кроме одного.

"Посмотрел передачу Гроши от 7 апреля, в которой утверждается, что я якобы "сбежал" из Украины. Вывод такой сделан на основании того, что журналисты не обнаружили меня на любительских фото из сессионного зала", – написал депутат.

Андрей Холодов объяснил, что заседания Рады сейчас проходят в закрытом формате, списки присутствующих не публикуются, трансляции нет. Это делается в целях безопасности Рады.

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"Если я не попал в кадр и не имею привычки выкладывать селфи каждые полчаса – они уже делают свои глубокомысленные выводы. Сообщаю, что я был на всех заседаниях ВРУ, в том числе тех, которые проводились после 24 февраля, кроме одного. Провокация против меня – это или тупость, или заказуха. Надеюсь – заказуха, что это сделано просто за деньги", –– сообщил политик.

Депутат уточнил, что на момент выхода передачи он был в Украине, больше суток прошло после того, как опубликовал официальное сообщение и о своей поездке, и о ее результатах.