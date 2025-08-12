'Пытаемся обеспечить защиту': Зеленский – о договоренностях с партнерами, ситуации на фронте и судьбе молодежи в Украине. Видео

Украина продолжает коммуникацию с союзниками ради общих сильных позиций и готовит определенные шаги, "чтобы дополнительно мобилизовать". На фронте особое внимание приковано к Покровскому направлению; уже осуществлены определенные меры, чтобы "исправить ситуацию".

Видео дня

Об этом в вечернем обращении к гражданам сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Видео опубликовано на YouTube-канале ОП.

Разговоры со странами-партнерами

Как отметил Зеленский, Киев продолжает коммуникацию и наработку наших общих с партнерами позиций.

"Говорил с президентом [Реджепом] Эрдоганом, хороший был у нас разговор – как всегда, очень правильные акценты. Я благодарю за поддержку нашей независимости, нашей территориальной целостности, наших людей. Главное – за поддержку позиции, что мир может быть устойчивым только при участии Украины в подготовке соответствующих решений. Также я хочу отметить участие Турции в нашей коалиции желающих – это важно, и мы рассчитываем на активное участие Турции в приближении реального мира, приближении реальной безопасности", – рассказал глава государства о переговорах.

Также во вторник состоялись его разговоры с президентом Румынии Никушором Даном и премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.

"Есть принципиальная позиция европейских лидеров – четкое заявление Евросоюза, 26 стран, все с нами – в дипломатической работе, в принципиальных позициях. Понятно, кто двадцать седьмой и кто всегда против всего, просто чтобы быть особенным "против", – намекнул Зеленский на Венгрию.

"Впрочем, контактируем со всеми, наши аргументы приводим абсолютно всем. Завтра продолжим работу с Соединенными Штатами Америки и с европейскими коллегами", – анонсировал он.

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани тоже разговаривал с украинским президентом 12 августа. "Я поблагодарил за помощь в освобождении наших детей, которые были похищены Россией. Чрезвычайные посреднические усилия – сотни детей удалось вернуть. Проинформировал обо всех наших разговорах с партнерами, о возможных шагах", – рассказал Зеленский.

Он добавил, что провел совещание с нашей дипломатической командой, то есть представителями ОП и МИД.

"Мы готовим определенные шаги, чтобы дополнительно мобилизовать партнеров. Хочу отдельно отметить наши договоренности с Нидерландами – это один из лидеров поддержки для Украины в Европе, и мы готовим еще вещи, которые усилят нас. В частности это касается дронов", – сообщил глава государства.

Ситуация на передовой

12 августа военные выступили с докладами, доложив верховному главнокомандующему о том, что происходит на линии боевого соприкосновения.

"Фронт, и особенно Доброполье, Покровское направление. Сделаны там шаги, чтобы исправить ситуацию, и я благодарен каждому подразделению, каждому нашему воину, которые сейчас уничтожают оккупанта. Позиции на Харьковщине, позиции на Запорожье, позиции на Сумщине – везде стараемся обеспечить Украине именно такую защиту, как нужно", – заявил президент.

Поддержка украинцев

"И еще одно. Было совещание с членами правительства. Премьер-министр, министр финансов, министр образования. Я поручил сделать несколько шагов, которые могут поддержать наших людей. Поддержать и обеспечить молодым украинцам реально больше возможностей быть здесь, быть в Украине, учиться здесь, строить свое будущее здесь – несмотря на все", – сказал Зеленский.

Он анонсировал увеличение стипендий для студентов с нового бюджетного года. Также будут упрощены условия поступления в украинские высшие учебные заведения, в том числе и в зимнюю вступительную кампанию.

"А также мы будем менять правила пересечения границы таким образом, чтобы это было возможно и для парней 18–22. Чтобы больше людей шли на обучение здесь, и чтобы молодым украинцам, которые по разным причинам за рубежом, было легче сохранять связи с Украиной. Спасибо всем, кто с нами, кто с нашим государством! Спасибо каждому, кто воюет ради Украины, кто работает ради Украины, ради государства и людей, и каждому, кто нам помогает", – подытожил президент.

Как писал OBOZ.UA:

– Украинским студентам повысят академическую стипендию, размер которой сейчас составляет 2 100 гривен. Соответствующие изменения могут начать действовать со следующего года. Кроме того, уже с 1 сентября изменятся суммы президентских стипендий.

– Также в Украине могут разрешить беспрепятственно выезжать за границу мужчинам в возрасте до 22 лет. Проработать соответствующий механизм уже поручено Кабинету министров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!