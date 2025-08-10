Украинским студентам планируют переписать размер стипендии: что известно

Украинским студентам могут повысить академическую стипендию с 2 100 грн до большего размера (почти минимальной заработной платы) и повышенную – с почти 3 000 грн. Если соответствующие изменения примут, новые выплаты могут начать действовать уже со следующего года.

Об этом рассказал бывший заместитель министра образования Михаил Винницкий в интервью СМИ. Украинские студенты могут получить совершенно новый формат финансовой поддержки от государства.

Министерство образования и науки (МОН) готовит внедрение национальных стипендий, размер которых будет приравнен как минимум к минимальной заработной плате. Такой шаг призван не только повысить уровень жизни студентов, но и мотивировать их к высоким академическим результатам.

Сейчас обычная академическая стипендия в Украине составляет около 2 100 грн, а повышенная почти 3 000 грн. По словам бывшего заместителя министра образования Михаила Винницкого, этих средств откровенно недостаточно для самостоятельной жизни студента. МОН признает эту проблему и планирует существенное повышение выплат.

Согласно законопроекту №10399, в стране могут появиться повышенные стипендии для лучших студентов, которые будут получать высокие баллы за обучение. Их сумма будет равна минимальной зарплате, что позволит студентам полностью обеспечивать свои базовые потребности без дополнительных источников дохода.

По замыслу авторов законопроекта, такие стипендии станут своеобразной наградой за академическое совершенство и стимулом для достижения максимальных результатов в учебе. Кроме национальных стипендий, документ предусматривает повышение выплат для всех студентов, обучающихся по государственному заказу. Это касается как академических, так и социальных стипендий, таким образом, изменения коснутся значительной части студенческой молодежи.

Сейчас законопроект находится на финальной стадии рассмотрения в Верховной Раде. Если его примут, новые правила могут заработать уже с начала следующего года. Вопрос обеспечения стипендиями обещают активно обсуждать в ближайшие месяцы.

