Мужчины до 22 лет смогут выезжать за границу: что предложил Кабмину Зеленский

В Украине могут разрешить беспрепятственно выезжать за границу мужчинам в возрасте до 22 лет. Проработать соответствующий механизм поручено Кабинету министров.

До сих пор ограничения появлялись для граждан, достигших 18-летнего возраста. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в выступлении на Украинском молодежном форуме "2025: Молодь Тут!"

"Это поможет почувствовать больше свободы, больше уверенности многим украинским семьям. Я поручил правительству вместе с военным командованием проработать возможность упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев. В настоящее время есть ограничения на границе до 18 лет, я предлагаю повысить до 22 лет, чтобы не было ограничений при пересечении. Я считаю, что это положительная и правильная история, которая поможет молодым украинцам оставаться с Украиной и реализоваться прежде всего в Украине. Реализоваться в обучении", – сказал глава государства.

Слова главы государства присутствующие встретили овациями. Впрочем, подчеркнул президент, решение еще не принято. Не исключено, что Кабмин может в конце концов отказать, – отреагировал президент на аплодисменты, которые начали раздаваться в зале после его заявления о возможном ослаблении действующих ограничений.

Какие ограничения существуют в Украине относительно выезда военнообязанных

С начала полномасштабного вторжения России в Украину и введения на территории государства военного положения и всеобщей мобилизации действует запрет на выезд за границу мужчин призывного возраста – от 18 до 60 лет. Однако есть исключения для ряда категорий, среди которых – студенты зарубежных высших учебных заведений, волонтеры, водители, многодетные родители и тому подобное.

При этом мобилизации в нашем государстве подлежат военнообязанные граждане в возрасте от 25 лет. То есть под ограничения при пересечении границы подпадают мужчины, которых мобилизовать не могут еще несколько лет.

Именно поэтому еще в июле спикер украинского парламента Руслан Стефанчук сообщил, что в Верховной Раде взялись обсуждать возможность разрешить выезжать из страны мужчинам в возрасте до 24 лет. Вопрос изучается как на уровне отдельных народных депутатов, так в Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"От 18 до 25 лет – это те люди, которые не подлежат мобилизации, но не имеют возможности реализовывать одно из своих прав. Поэтому мы должны найти механизм, чтобы дать им возможность реализоваться в этих правах", – объяснял тогда Стефанчук актуальность вопроса.

