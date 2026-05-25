'ПВО – первый приоритет': Зеленский рассказал, как продвигается вопрос производства украинской антибаллистики

Украина вместе с европейскими партнерами пытается ускорить производство собственных систем антибаллистической обороны. Но из-за войны в Иране в мире возник острый дефицит таких систем, поэтому вопрос усиления ПВО остается ключевым приоритетом для Киева.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 25 мая. Он рассказал, как продвигается вопрос производства украинской антибаллистики

Зеленский заявил о глобальном дефиците антибаллистики

Президент сообщил, что Украина продолжает переговоры с международными партнерами по усилению противовоздушной обороны.

По его словам, накануне он обсуждал этот вопрос с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Норвегии, а сегодня – с президентом Финляндии.

"Антибаллистика сейчас – это глобальный дефицит из-за войны с Ираном. Но надо, надо искать варианты", – сказал Зеленский.

Украина хочет развернуть производство антибаллистики в Европе

Глава государства отметил, что длительное время не было прогресса в переговорах с США по расширению производства антибаллистических систем.

Поэтому Украина пытается ускорить создание собственного производства таких средств в Европе.

"Мы пытаемся ускорить эту работу в Европе – по производству нашей собственной антибалистики на континенте в достаточном объеме", – сказал президент.

Зеленский отдельно поблагодарил Францию и других партнеров, которые готовы помогать Украине в развитии этого направления.

Киев ожидает лидерства США

В то же время президент подчеркнул, что Украине до сих пор критически необходима поддержка Соединенных Штатов.

По словам Зеленского, Киев продолжит переговоры с США по усилению защиты украинского неба.

"Будем и в дальнейшем говорить с Америкой относительно их возможностей поддержать Украину, нашу защиту жизни здесь и нашу способность потом помогать с защитой жизни другим народам – тем, которые в этом действительно нуждаются", – сказал президент.

"Европа помогает нам финансами. Но очень нужно и лидерство Соединенных Штатов", – добавил он.

Президент также отметил, что программа PURL уже работает, и поблагодарил партнеров за поддержку оборонных возможностей Украины.

