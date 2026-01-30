Когда состоится следующее заседание 'Рамштайн': в штаб-квартире НАТО назвали дату

Следующая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн состоится 12 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Заседание состоится под руководством Великобритании и Германии.

Об этом сообщила пресс-служба НАТО в пятницу, 30 января. Названы дата и место встречи.

"В четверг, 12 февраля 2026 года, Великобритания и Германия созовут заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО", – говорится в сообщении.

В тот же день в штаб-квартире НАТО должна пройти встреча министров обороны стран Альянса.

Заседание "Рамштайн"

Контактная группа по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн объединяет более 50 стран-партнеров. Она координирует военную помощь Украине для противостояния агрессору России.

Формат получил свое название от немецкой авиабазы Рамштайн – именно там состоялось первое заседание Контактной группы в апреле 2022 года.

После смены власти в США лидерство в формате "Рамштайн" перешло к Великобритании и Германии.

Предыдущее, уже 32 заседание "Рамштайн", состоялось 16 декабря 2025 года в формате видеосвязи.

После встречи экс-министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина продолжит получать военную помощь от союзников в 2026 году.

15 стран взяли конкретные обязательства по этому поводу. В частности, партнеры обязались направить почти 5 млрд долларов на украинское оборонное производство и еще около 5 млрд долларов – на покупку американского оружия для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина из-за тяжелой ситуации после российских обстрелов критической инфраструктуры созвала союзников на "Энергетический Рамштайн". Норвегия и Италия уже выделили пакеты поддержки.

