«Путину нужна эскалация»: в Литве назвали страны, которые могут стать новыми целями Кремля

Россия может выбрать себе новую цель для войны, поскольку не смогла добиться какого-либо успеха в войне с Украиной. Новой потенциальной целью может стать Польша или страны Балтии.

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Об этом сообщил изданию Lrt.lt министр обороны Литвы Робертас Каунас. Эти заявления прозвучали на фоне недавних заявлений президента Литвы о возможности провокаций со стороны России с целью проверить единство НАТО.

Что известно

"Поскольку война в Украине развивается не так, как планировала Россия, они не могут победить, а сегодня взрывы раздаются в самой России, наблюдается дефицит топлива [...] Российское общество уже ставит под сомнение кремлевский режим, задаваясь вопросом, почему это происходит и где обещанная победа", — сказал Каунас изданию в понедельник, 19 июля.

И добавил, что Путину нужна новая эскалация, чтобы одержать какую-то новую победу, и Балтийский регион и Польша являются ближайшей мишенью в этом случае.

Его слова прозвучали после того, как президент Литвы Гитанас Науседа подтвердил информацию о том, что Россия может планировать провокации в Польше или странах Балтии, направленные на проверку единства НАТО.

В то же время начальник Генерального штаба Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас заявил, что на данный момент нет видимой угрозы обычной военной агрессии со стороны России против Литвы или других стран Балтии, хотя вероятность провокаций со стороны России нельзя исключать.

"Я бы сказал, что уровень обычной угрозы или какого-либо подобного риска сегодня не прослеживается, но нельзя исключать возможность использования обычных средств для провоцирования чего-либо", – сказал он.

Он призвал к постоянной бдительности и мониторингу действий России, а также к увеличению инвестиций в оборону. И добавил, что все западные союзники Литвы проводят аналогичные разведывательные оценки.

Усиление безопасности

На фоне потенциальной угрозы Литва усилила меры безопасности вокруг своей критически важной транспортной и энергетической инфраструктуры.

Министр обороны заявил, что была усилена защита мостов, электроподстанций, систем газоснабжения и узлов связи. Кроме того, заранее разрабатываются дополнительные планы действий в чрезвычайных ситуациях для реагирования на возможные действия Кремля.

По данным министерства внутренних дел, физическую охрану стратегических объектов будет обеспечивать Служба общественной безопасности, а в случае необходимости вооруженные силы окажут помощь.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что президент Литвы Гитанас Науседа заявил о вероятности провокаций со стороны России в Польше или странах Балтии, целью которых является проверка единства НАТО и механизмов реагирования альянса и Европейского Союза. На следующий день о такой вероятности российских гибридных операций предупредил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

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