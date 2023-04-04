Поскольку российское военное руководство продолжает допускать ошибки, теперь совершенно ясно, что, вторгшись в Украину, они совершенно не знали о стратегических намерениях Кремля. Молодых российских солдат, которые считали, что вторгаются в страну как освободителей, массово обманули их политические лидеры. Неудивительно, что Министерство обороны Великобритании теперь сообщает о проблемах с пьянством среди них, пишет сэр Ричард Даннат для The Telegraph.

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Далее текст на языке оригинала перевода.

Тим часом Володимир Путін став жертвою власної гордині. Він твердо вірив, що його служби безпеки проникли та розхитали уряд Києва; що більшість українського населення була проти президента Зеленського та хотіла покращити зв’язки з Росією; і що його армія придатна, боєздатна і готова завдати швидкого удару по Києву, щоб змінити режим. Однак зараз перспектива поразки на полі бою стає дедалі ймовірнішою, а контроль Путіна над владою дедалі слабкішим.

Російський президент знає, що для того, щоб виправдати своє вторгнення, він повинен принаймні взяти та утримувати чотири області, які він проголосив "вічною Росією" восени минулого року – і Крим, звичайно. Але, судячи вже з наведених доказів, останні, розрекламовані зусилля Росії на сході України, ймовірно, проваляться.

Після кількох місяців спроб найманців Вагнера взяти Бахмут із жахливими втратами, останні звіти свідчать про те, що зараз росіяни переключають свою увагу на Авдіївку, на південь від Бахмуту та на Кремінну-Сватове на півночі, але ці кроки, здавалося б, вказують на те, що вони намагаються стабілізувати свої оборонні лінії, а не починати новий наступ. Можливо, російська армія вже досягла кульмінаційної точки.

Якщо українське оперативне командування зможе вибудувати сміливу загальновійськову схему маневру, то є можливість завдати вирішальних ударів цього літа. Постійний наступ із поєднанням танків, броньованої піхоти та самохідної артилерії за підтримки ракетних ударів великої дальності та будь-якої близької авіаційної підтримки, яку вони можуть зібрати, міг би остаточно знищити те, що залишилося від російської моральності, і зламати хребет російській армії.

Армію не треба знищувати по частинах. Якщо її солдати вірять, що їх розгромили, то їх справді розгромили, і, як це сталося під Харковом минулої осені, росіяни, ймовірно, розвернуться та втечуть. Такий колапс може стати каталізатором, який виведе Путіна з Кремля.

Абсолютно розумно, що є побоювання щодо того, хто може замінити його, але я припускаю, що групою лідерів, які сьогодні найбільше незадоволені в Росії, є військові. Якщо начальник російського генерального штабу генерал Валерій Герасимов зможе заручитися достатньою підтримкою і знайти в собі моральну мужність діяти, ця війна може закінчитися задовго до другої річниці. Ймовірно, через страх перед такою можливістю Путін відправив Герасимова з Москви взяти на себе загальне командування в Україні.

Незалежно від того, сходиться за ніж Брута Герасимов чи хтось інший, момент, коли Путіна спіткає доля Юлія Цезаря, ймовірно, не такий вже й далекий. Заради українського народу та стабільності Європи, НАТО, Сполучені Штати та Захід повинні продовжувати надавати всіляку підтримку Україні, щоб покласти край цій жахливій главі європейської історії.

Переклад, оригінал на The Telegraph.