В Белом доме рассматривают заключение экономических соглашений с Россией ещё до окончания войны в Украине – NYT

На фоне принятия Конгрессом США закона об "адских санкциях" администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность возобновления экономического сотрудничества с РФ ещё до завершения Москвой агрессивной войны против Украины. Выгоды от такого сотрудничества, по мнению команды Трампа, якобы могут побудить Кремль к миру.

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Двусторонние экономические соглашения, как считают в Белом доме, "продемонстрируют серьезность намерений Соединенных Штатов перезагрузить отношения с Россией", пишет со ссылкой на источники в администрации Трампа The New York Times. Газета подчеркивает: такой подход полностью противоречит предыдущему, согласно которому завершение войны должно было стать обязательным условием для совместных экономических проектов.

Вашингтон рассматривает возможность заключения экономических соглашений с РФ до завершения войны в Украине

Два источника издания, знакомые с содержанием переговоров, отметили, что в качестве новых стимулов для России завершить войну против Украины Белый дом рассматривает возможность подписания деловых соглашений с Россией до прекращения боевых действий.

Один из собеседников газеты сказал, что соглашения с Россией до окончания войны возможны, поскольку они продемонстрируют серьёзность намерений Соединённых Штатов перезагрузить отношения с Россией.

The New York Times подчеркивает, что этот подход противоречит прошлогодним заверениям Трампа в том, что деловые соглашения с Россией не будут заключены, "пока мы не урегулируем войну".

"Это свидетельствует о том, что переговорщики Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер ищут новые способы побудить Россию прекратить боевые действия, теперь, когда стало ясно, что Украина не выведет войска с части своей территории, которую, по настоянию Путина, он должен контролировать до окончания войны. И это контрастирует с подходом, который отстаивают как республиканцы, так и демократы в Конгрессе, не говоря уже о европейских союзниках Киева и самой Украине, – что только усиленное экономическое и военное давление на Путина может заставить его пойти на компромисс", – говорится в сообщении.

На днях Конгресс принял закон о "адских санкциях" против России за войну против Украины.

"Этот законопроект подорвет российскую военную машину и наконец-то приведет Путина за стол переговоров", — заявил после голосования представитель Майкл Макколл, республиканец из Техаса и один из ведущих сторонников законопроекта о санкциях.

Трамп, как сообщается, планирует подписать принятый закон. Он позволит президенту США вводить пошлины до 100% на страны, закупающие российские энергоресурсы. Также предусмотрена возможность введения санкций против российских чиновников, бизнесменов и финансовых учреждений.

Сенатор Дарлин Грэм, сестра покойного конгрессмена Линдси Грэма, сменившая его на этом посту, заявила, что это "усилит рычаги влияния президента на переговоры".

"Но поскольку администрация Трампа придерживается подхода "кнута и пряника" в отношениях с Путиным, то, похоже, именно "пряник" находится в центре внимания. Американский чиновник заявил, что администрация хочет создать больше стимулов для членов российской элиты стремиться к миру. Заключение некоторых деловых соглашений до окончания войны может помочь убедить антиамериканских ястребов из окружения Путина в том, что Трамп действительно хочет построить новые отношения с Россией, добавил чиновник", — пишет The New York Times.

Внештатный сотрудник Фонда Карнеги Балаш Ярабик, специализирующийся на Центральной и Восточной Европе, убежден: все указывает на то, что Соединенные Штаты "рассматривают возможность более значительных уступок России".

"Вашингтон сейчас сигнализирует, что некоторые соглашения могут быть заключены, если Москва сначала продемонстрирует конкретную сдержанность. Ранее Вашингтон отвергал возможность подписания таких соглашений до заключения договора о прекращении огня", – сказал он.

О каких именно соглашениях идет речь – пока неясно. Но помощник Путина Юрий Ушаков после встречи российского диктатора с Виткоффом и Кушнером 5 сентября заявил, что "экономические вопросы и потенциальные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты обсуждались достаточно подробно".

Кремль продвигает идею взаимовыгодного экономического сотрудничества с Белым домом с момента возвращения Трампа на пост в прошлом году. Российские чиновники говорили о сделках по редкоземельным металлам и алюминию, совместных предприятиях в Арктике и даже пытались привлечь американские компании к продаже российского газа в Европу.

Трамп назвал экономический потенциал России "огромным", но ранее он предлагал деловые соглашения в качестве вознаграждения для России за прекращение войны.

"Они хотят вести бизнес. Но они не будут вести бизнес, пока мы не урегулируем войну", — заявил Трамп перед саммитом на Аляске в прошлом году.

В The New York Times отметили, что подобное изменение позиции, по всей видимости, отражает стремление администрации к новым идеям по прекращению войны после того, как переговоры о возможном выводе украинских войск из оставшейся части Донбасса зашли в тупик.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в администрации Трампа заявили, что США следует готовиться к боевым действиям вокруг Луны. К этому, по мнению Пентагона, американских военных подталкивает активизация в космосе геополитических соперников США, в частности Китая.

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