Блог | Путин заявил, что Украина наступает на Белгород и Курск
How it started and how it’s going!
Путін на повному серйозі заявив, що Україна веде наступальні операції на Белгородському (4) та Курському (1) напрямках наступними силами:
- 2.500 особового складу (казав про найманців);
- 35 танків;
- 40 бронемашин!
Ага, ледь не забув, пу вказав, що 95% снарядів та ракет збивається ППО рф!
Ну а шо?
Особисто я вірю у цей відсоток, а ось мешканці Белгородськоі області, можливо мають свою думку з цього приводу.
Такими завищеними цифрами Кремль хоч якось намагається пояснити своїм громадянам свою неспроможність впоратися із ситуацією у прикордонних регіонах!
Класичний прийом: не можеш вирішити проблему - виведи її в ранг абсолютної проблеми планетарного масштабу!
Ще 14 лютого, Рамзан Кадиров заявляв, що кордони Бергородськоі області ретельно охороняються підрозділом АХМАТ-ЗАПАД та його "братом" Исмаилом Агуевым!
Але виявилося, що БРАТ зник.
БРАТ, где ты????