How it started and how it’s going!

Путін на повному серйозі заявив, що Україна веде наступальні операції на Белгородському (4) та Курському (1) напрямках наступними силами:

- 2.500 особового складу (казав про найманців);

- 35 танків;

- 40 бронемашин!

Ага, ледь не забув, пу вказав, що 95% снарядів та ракет збивається ППО рф!

Ну а шо?

Особисто я вірю у цей відсоток, а ось мешканці Белгородськоі області, можливо мають свою думку з цього приводу.

Такими завищеними цифрами Кремль хоч якось намагається пояснити своїм громадянам свою неспроможність впоратися із ситуацією у прикордонних регіонах!

Класичний прийом: не можеш вирішити проблему - виведи її в ранг абсолютної проблеми планетарного масштабу!

Ще 14 лютого, Рамзан Кадиров заявляв, що кордони Бергородськоі області ретельно охороняються підрозділом АХМАТ-ЗАПАД та його "братом" Исмаилом Агуевым!

Але виявилося, що БРАТ зник.

БРАТ, где ты????