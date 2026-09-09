Путин заставил посланцев Трампа ждать несколько часов: в Bloomberg раскрыли подробности

Европейские и американские чиновники считают, что война России против Украины может продолжиться и в следующем году. По данным Bloomberg, последние переговоры американских представителей с Владимиром Путиным не принесли существенного прогресса.

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В то же время Кремль может готовить усиление ударов по Украине в течение зимы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских и американских чиновников, знакомых с ситуацией.

Путин заставил посланников Трампа ждать

Джаред Кушнер и Стив Виткофф во время визита в Москву не достигли заметного прогресса. По данным одного из источников, Путин заставил американскую делегацию ждать до вечера, прежде чем встретиться с ней в Кремле.

В результате Виткофф и Кушнер несколько часов провели за обедом с представителем Путина Кириллом Дмитриевым в дорогом ресторане в центре Москвы.

Встреча Путина с американскими представителями длилась более трёх часов. Помощник российского президента Юрий Ушаков назвал переговоры "содержательными, конструктивными, крайне откровенными и доверительными".

9 сентября: Россия может усилить удары

По словам источников Bloomberg, Москва планирует в течение ближайших шести месяцев усилить удары по украинской энергетической и теплоэнергетической инфраструктуре. Также Кремль может активизировать гибридные атаки и политическое вмешательство в Европе.

Путин, как отмечается, хочет выйти из кризиса следующей весной с более сильными позициями. Один из источников считает, что серьезные переговоры вряд ли состоятся раньше следующего года.

В то же время Украина и США продолжают консультации. Владимир Зеленский заявил, что американские посланцы привезли в Киев "пару" хороших идей, однако их детали ещё предстоит проработать.

Союзники готовятся к новым атакам

На фоне ожидаемого усиления российских ударов европейские страны планируют закупить американские комплексы Patriot для Украины.

"Мы должны быть готовы к затяжному конфликту и к тому, что потребности Украины сохранятся в ближайшие месяцы и годы", – заявил заместитель министра обороны США Элбридж Колби.

В Кремле при этом заявляют о готовности к возобновлению трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США, однако Москва продолжает настаивать на территориальных требованиях в отношении Донецкой области.

Напомним, в Кремле вновь рассказали о якобы горячем желании России закончить войну против Украины. Пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва якобы стремится к мирному урегулированию и надеется на возобновление переговоров в формате Украина – Россия – США.

Как сообщал OBOZ.UA, специальные посланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер 6 сентября впервые посетили Украину. Они провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с советниками по вопросам безопасности из Франции, Великобритании и Германии.

Виткофф заявил о "существенном прогрессе" после поездок американской делегации в Москву и Киев. По его словам, одним из результатов переговоров стало продвижение в вопросе организации следующего раунда трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США.

По словам Виткоффа, США стремятся к дипломатическому завершению войны в Украине и ожидают скорого объявления о начале трехсторонних переговоров. Американская делегация привезла в украинскую столицу важные идеи, которые ранее обсудила во время визита в Москву.

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