'Путин запускает новый раунд переговоров': Огрызко объяснил, что это означает, и указал на риск для Украины

Согласившись на переговоры с президентом США Дональдом Трампом, Владимир Путин снова решил поиграть в любимую игру – водить главу Белого дома за нос. Уже сам факт того, что кремлевский диктатор запускает новый раунд переговоров, свидетельствует: он будет затягивать решение этой истории максимально долго.

Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Он считает, что во время поездки специального посланника США Стива Уиткоффа в Москву состоялся обмен предложениями. Американцы озвучили свои требования по прекращению огня – возможно, еще не окончательные, но уже близкие к финальным – а россияне сформулировали собственное видение, что нужно для остановки боевых действий.

Что дали американо-российские переговоры

"Из всего, что мы слышим, можно предположить: определенный прогресс с точки зрения Трампа, очевидно, есть. Какой именно это прогресс и что конкретно предложили россияне – сказать пока практически невозможно. Но мне кажется, Путин снова решил поиграть в любимую игру – водить Трампа за нос. Если прошлый круг был широким, то теперь он, вероятно, сузился, у Путина меньше пространства для маневра", – поделился своим видением дипломат.

Российская сторона будет тянуть время, и отдельные встречи (сначала Путина с Трампом, потом, возможно, Путина с президентом Владимиром Зеленским) сделает процесс переговоров долговременным.

"Другими словами, если Трамп не прекратит это хождение по кругу, то процесс будет продолжаться. А вот если он решит, что ему это уже надоело, – тогда, думаю, он примет обещанные меры, которых все уже давно ждут", – заявил Огрызко.

Встречу Виткоффа в Кремле республиканец охарактеризовал положительно, потому что любит хвастаться победами. В то же время он сам признался, что никакого прорыва не произошло.

"Так в чем же тогда успех? А успех в самом факте того, что можно выйти к прессе и заявить: "У нас есть результат". Вот формула: Трамп равно успех. Это та база, из которой надо исходить, когда он говорит о каких-либо действиях. Тарифы – успех. Любая сделка – успех. Проведенная встреча – тоже успех. Это все укладывается в его концепцию: я победитель, я лучший, я результат", – объяснил подход американского президента Огрызко.

Именно поэтому, по его мнению, Трамп может не соглашаться на личную встречу с кремлевским диктатором, пока не будет уверен, что тот готов на прекращение огня.

"Потому что без этого нечего презентовать как "большой результат". А вот если Трамп таки сломает Путина – объявит новые санкции, например, против стран, которые покупают российскую нефть, или введет эмбарго на торговлю с Россией, или ударит по банковской системе РФ – тогда Путин действительно будет вынужден что-то согласовывать. В таком случае прекращение огня станет реальной темой. А если этого не будет, тогда, как по мне, встреча – это просто новый обман", – сказал экс-министр.

Контакты Трампа с Зеленским и роль Европы

Он добавил, что регулярные звонки между Трампом и Зеленским свидетельствуют, что "отношения – как личные, так и между государствами – действительно улучшаются".

"Украина не создает Трампу никаких проблем. Предложения, которые он озвучивает, мы не отвергаем. Поэтому у него нет оснований заявить: "Зеленский – это проблема". И это – безусловно позитив", – заявил Огрызко.

Хорошо и то, что последний разговор состоялся в присутствии европейских лидеров. Ведь они понимают, что от решения проблемы российской агрессии зависит их собственная безопасность.

"Кстати, именно сейчас заработал тот механизм, о котором говорили: США продают вооружение Европе, Европа передает его нам, а взамен получает из Америки новые системы. Это свидетельствует о том, что Европа перешла от слов к действиям. Посмотрите: всего за несколько дней на этой неделе собран миллиард евро. И это не абстрактные обещания – деньги уже начали давать реальные результаты. Это позитив. Украина вместе с европейскими партнерами доносит до американцев наши общие интересы. И это стоит занести в актив", – отметил бывший глава МИД.

Тревогу вызывает то, что Трамп начал говорить о трехсторонней встрече (он, Зеленский и Путин) без участия Европы. Это может превратиться в негативный фактор.

"Потому что как в этом направлении сложатся позиции – спрогнозировать трудно. Если Трамп начнет возвращаться к теме территориальных уступок со стороны Украины, а мы уже сейчас это слышим от государственного секретаря США, тогда такая комбинация будет работать не в нашу пользу", – объяснил дипломат.

"В таком случае критически важно, чтобы на переговорах присутствовали европейские партнеры. Тот же генеральный секретарь НАТО [Марк] Рютте, например. Сейчас трудно сказать, чем все это закончится. Но меня беспокоит, в частности, некоторые заявления [Марко] Рубио о том, что сначала надо договориться о территориях, например, а уже потом прекращать огонь. Это – фактически риторика Москвы. Она же говорит: сначала выполнение условий, а потом – остановка огня. Это плохие сигналы. Не думаю, что они прошли мимо внимания Зеленского или европейцев.

Но все зависит от нас. Мы должны четко и бескомпромиссно озвучивать свои интересы, которые не имеют ничего общего с "хотелками" Путина. Поэтому, еще раз: встреча ради встречи не имеет смысла. И если результат обсуждений не соответствует нашим принципам – договоренностей не будет. А значит, все снова повисает в воздухе", – сказал Огрызко.

Что предшествовало

Встреча Уиткоффа и Путина состоялась в РФ 6 августа. Американский президент назвал ее "очень продуктивной" и заявил, что в ближайшее время возможно проведение его переговоров с российским диктатором.

Путин допустил, что это может произойти в ОАЭ – там у России много друзей, которые готовы помочь в подготовке.

В Кремле утверждали, что саммит может состояться уже на следующей неделе (11–17 августа), но официальных объявлений по этому поводу не поступало.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Госдепе заявили, что потенциальные переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным следует рассматривать не как проявление доверия, а как стремление достичь конкретных результатов. Ожидается, что это поможет прекратить войну в Украине и достичь мирного урегулирования.

