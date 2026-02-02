'Путин все еще думает, что может победить': Сикорский призвал страны НАТО к единству и готовности защищать друг друга. Видео

Российская агрессия против Украины и гибридная война Москвы против Европы продолжаются, а кремлевский диктатор Путин продолжает верить в свою победу. И только общая готовность к взаимной защите способна сдержать Россию и обеспечить долгосрочную безопасность трансатлантического сообщества.

Об этом сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время выступления на Oslo Security Conference. Он также очертил ключевые стратегические цели НАТО.

В своем выступлении глава МИД Польши подчеркнул, что любые внутренние недоразумения в пределах трансатлантической семьи только поощряют Путина искать слабые места и продолжать агрессивную политику.

"Российская агрессия против Украины и гибридная война России против Европы продолжаются непрерывно. Путин все еще верит в свою победу. Любое недоразумение внутри трансатлантической семьи, любое отвлечение от наших истинных приоритетов безопасности побуждает Путина исследовать наши слабые стороны и способствует преступным начинаниям Кремля", – сказал Радослав Сикорский.

На фоне этого, по его словам, территориальная целостность Украины и безопасность стран НАТО является долгосрочным обязательством.

Сикорский подчеркнул, что поддержка мирных инициатив возможна только при условии единства союзников и их готовности защищать друг друга.

"Мы поддерживаем усилия по поиску мирного решения войны в Украине, но все мы понимаем, что для достижения мира с Путиным нам нужно быть едиными и готовыми защищать друг друга", – подчеркнул польский министр.

Сикорский также очертил ключевые стратегические цели Альянса: сохранение сильного и единого трансатлантического сообщества, усиление возможностей европейского крыла НАТО в ответ на российскую агрессию на фоне неизбежных изменений в распределении оборонного бремени, а также устранение критических пробелов в региональной безопасности, в частности на фоне ситуации вокруг Норвежского и Балтийского морей.

Как сообщал OBOZ.UA, Радослав Сикорский в Давосе назвал военным преступлением умышленные удары РФ по гражданской инфраструктуре Украины. Он отметил, что Киев должен получить справедливое мирное соглашение. В противном случае эти договоренности только "посеют зерна следующей войны".

