Пам’ятаєте як багатозначно перешіптувалися росіяни у 2014-му, коли путін почав військову операцію по окупації України – "путин стратег, у него есть план, он всех переиграет"?

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Я тоді дивувалася росіянам. Який план? Кого "переиграет"? Сам себе? Усе, що робив та робить путін спрямовано проти росії. Ні, звісно ж агресія спрямована проти України, але, я за більш глобальні процеси, та й за війну. Жодна нормальна людина, яка дбає про свій народ та країну не почне нападницьку війну, бо це знищить й країну, й народ. Якщо проаналізувати весь період правління путіна, то можна побачити, що кожна його дія спрямована на знищення росії та росіян, зменшення оборонного, технологічного, наукового, людського та ресурсного потенціалу країни.

Це й є план та стратегія, цікаво, чому ж тоді росіяни підтримують знищення своєї країни, а не захищають її? Але, щоб це зрозуміти, треба мати критичне мислення, а на росії воно стерто з генного коду людини. Покоління росіян у навчальних закладах будь якого рівня навчали бути стадом. Вірити у партію, путіна, ЗМІ, лідерів суспільної думки, які працюють пропагандистської машиною за шалені гроші, вірити не в Бога, а в попа, вірити не в реальність, а намальований пропагандою мир скрєп та величі, не думати, не аналізувати, не сумніватися в лінії партії та імперській винятковості росіян.

Якщо поговорити з середньостатистичним росіянином, навіть середньостатистичним лібералом, отримаєте масу відкриттів: ми народилися на росії, то вже тримаємо бога за бороду, чорта за хвоста, бо ж велич, скрепи, нафта, газ, можемо повторити будь яку війну, весь світ боїться, всі навколо вороги, росіяни найкращі, щоб не робили.

Ось ця велич та імперство вкладається у голову замість того, щоб розвивати мислення, щоб дивитися на життя реально, щоб знайти відповіді на питання: як живе насправді країна нафти та газу, чому так живе, хто в цьому винен?

Щоб зрозуміти, що путін знищив росію, знищив росян, як націю, просто провів геноцид нації, привівши країну, яка мала неймовірний природній та людський ресурс до стану країни епохи середньовіччя, а з громадян росії створив просто біомасу олігофренів-інфантів, які мають примітивні бажання жерти-серти-вбивати, треба напевноно кілька поколінь, які б зросли у повній інформаційній правді, чи навпаки, у повному інформаційному штормі, де б наочно, на прикладах, розбирали кожен крок, кожну стежку, якою путін вів росію до загибелі.

На росії шаленими темпами зростає кількість ВІЧ інфікованих та хворих на СНІД, це побутова реакція населення, яка виникає на фоні не тільки морального занепаду суспільства, а й на фоні абсолютної відсутності медичної, освітньої програм, які на росії замінили православ’ям та знахарством. Люди не мають доступу до знань, не вміють дбати про свою гігієну, не розуміють що таке сексуальна безпека, ну й звісно, шалені темпи зростання наркоманії.

Суспільство росії деградувало. Понад 70% росіян не вміє правильно писати на "великом русаком языке", не розуміє навіть шкільної програми, не знає базових знань з більшості предметів. Росіяни шуткують, що їм не потрібно знати географію, де яка країна, яка в неї столиця, чим вона живе, бо усі країни світу це росія, якщо там живуть росіяни.

За часи правління путіна на росії зменшилась народжуваність та збільшилась смертність. За рахунок участі у війні майже зникли корінні народи Півночі. За часи правління путіна росія стала найкорумпованішою державою світу, де люди держави власниці найвеличніших природних ресурсів, живуть настільки бідно, що на росії досі процвітає канібалізм.

Зупинено науковий прогрес, знищено сільське натуральне господарство, його замінили на пальмову олію та хімію, а тепер зникає флот, армія, та людський ресурс, бо війна зніщує росію. Знищує фізично, знищує технологічно, знищує політично. Так нищів себе радянський союз, коли напав на Афганістан. Й тоді, й зараз війна була потрібна лише для одного: щоб люди перестали питати, чому вони погано живуть.

Звісно, що усі ці процеси, що знищують росію, це гарні для нас процеси. Бо ворог сам себе знищує й це прекрасно. Колись я вірила, що росіяни такі прозріють та побачать, що відбувається в їх країні, та як політика путіна, в тому числі агресія проти України, знищують їх самих, але не з розділу фантастики. Єдине, до чого можуть дійти своїм розумом росіяни, це "цей путін поламався, несіть нового путіна, най їм буде пригожин, він більше вміє вбивати". Ну, можливо, щоб врятуватися він санкцій, затягнуть улюблену ними пісню "це не ми, ми прості люди. Від нас нічого не залежить, це усе путін, культ особистості".

От на цей час ми повинні буди готові до будь якого сценарію на росії, бо, так, росія вмирає, росія стає середньовічною державою без технологій та знань, росію відкидає назад у болота, але це дуже довгий процес. Час працює на нас. Бо осі ці процеси занепаду росії пришвидшують самі росіяни, не тільки не розумінням ситуації, а й повною деградацією особистості та деградацією суспільства.

Подивіться, що робиться у Бєлгородській області. Росіяни мародери грабують росіян. Це тільки початок того, що чекає на росію. Будь який програш росії буде означати саме початок внутрішніх не зворотних процесів: з’являться банди, які будуть називати себе й месниками, й "освободительным движением" та хоч другим пришестям, байдуже, це буде просто грабунок та знищення росіян росіянами.

Як тільки їх війська, вагнера та інша пошесть буде закрита у рамках кордонів їх країни, ми можемо покупати поп-корн та дивитися блокбастер, як банди росіян будуть знищувати росіян. Знецінивши та обнуливши росіян для самих себе, зробивши з них освітою аморальних істот з первинними потребами, путін досяг цілі, щоб він не робив, він має абсолютну підтримку росіян, які не бачать зла у злі, а навпаки, вважають добро злом. Зростання політичного іміджу пригожина (вагнера) вказує на те, що росія набрала достатньої швидкості й увійшла у піке, з якого вже не можливо вийти.

Сучасні росіяни пройшли, вірніше йшли й йдуть протореним ще за часів комуністів шляхом створення абсолютно антицивілізаційного, антиморального суспільства, де нищити та вбивати є нормою. Але, ніхто ж не знав, що ця гра, яка починається, як гра проти світу, завжди закінчується грою проти себе. Тому на разі знищення росії вже не зупинити, навіть, якщо росія негайно виведе війська з України та буде намагатися якось зберегти своє обличчя, бо деградація суспільства настільки критична, що усі оті війська, вагнери, кадировці, стрелкови-гіркини, супутники-погроми, добровольці, імперці, навальністи-лібералісти, як тільки виявляться зачиненими у середині своєї країни почнуть жерти один одного

На цей час критична більшість світових спільнот вже розуміє, що Україна це Європа, Україна це не росія, Україна це вау, це супер, це шляхетність, це вишуканість, це героїзм та неймовірна щирість. На цей час критична більшість світових спільнот розуміє, що росія це зло, це комунізм, це фашизм, це диктатура, це хвороба, це загроза світу.

Оце ще світ вірить в "не таких руських", накшалт "Дождю", то надає притулок так званій "опозиції", "лібералам", які просто звичайні пристосуванці, більш розумні, щоб під "парасолькою" "свободи слова, яку притіняють на росії" виїхати у Європу.

Нагадаю, що росія весь час свого існування витрачала шалені гроші на формування іміджу розвинутої дружньої країни, яка є культурною, багатою, технологічною. Більш того, росія витрачала шалені кошти, щоб показати світові нас, Україну, як малорозвинених людей, з малою культурою, без історії, таких тупих шароварчиків-заробітчан, які вміють тільки пити та красти. Згадайте цілу епопею "Україна краде російський газ" – це було формування негативного іміджу України, щоб світова спільнота сприймала нас, як "тубільців", гоп-стоперів, які не вміють поводитися та жити за законами цивілізованого світу. Тому будь які журналісти росії не можуть вважатися опозиційними, бо виконували ці завдання приниження нас, як нації, приниження світу, створення образу умовного "зовнішнього ворога", формування перевернутого світу де війна це мир, а мир це війна. Використовували для цього усе: гумор, кіно, артистів, різні форуми, конкурси, виставки, акторів, художників, письменників, журналістів, тому я дуже прискіпливо відношуся до цих "гастарбайтерів" пера та топора.

Працювала шалена реклама для створення позитивного іміджу росії на зовнішнього споживача, та реклама створення величі й могутності країни для внутрішнього споживача, то зараз Україна просто зриває оці шори, маски, оголюючи для світу та самих росіян правду про те, що путін це гітлер, росіяни це фашизм, а сама росія, це країна повного занепаду, як морального так й технологічного.

Зараз світ бачить, що "король голий", але цього ще не бачать у самій росії. З одного боку це позитивні новини. Умовно хворий (росія) не побачить свою хворобу та не почне лікуватися, що може бути краще. Росіяни продовжують грати у велич, вірити у нано-технології та само знищуватися.

росія йде на дно. Ця фігуральна фраза вже реальність, на росії зник флот. Судоплавство та судно будівництво росії пішло за отим самим руським кораблем, саме туди, куди ми його послали.

У росії затонуло суднобудування: випуск кораблів та навіть їх ремонт неможливий без західних запчастин. Об’єднана суднобудівна корпорація (ОСК) змогла побудувати лише 4 судна у 2022 році. 2023 рік може стати для ОСК останнім й перевести судно будівництвов судорозбірництво.

На росії новий "отрицательный рост" та "отрицательное всплытие", які російські пропагандисти подають народу під соусом "несомненный успіх, путин снова всех переиграл, очевидны преимущества от разрушения".

Російські військові експерти оцінили вигоду(!) від списання атомного крейсера "Петро Великий", флагману пивничного флоту росії, мовляв, вигідніше його розібрати чим утримувати, це ж очевидно й стратегічно, ми он нових набудуємо. Експерт Барабанов: на гроші для модернізації "Петра Великого" можна побудувати 4 фрегати……упс!

Ремонтувати його немає за що та немає чим, бо усі запчастини "руського атомного чуда" імпортні. Виготовляти нові кораблі немає з чого, бо з запчастині були імпортні.

Це по телебаченню російському з ріку в рік народу пхали у вуха "загниваючий Запад, нано-технологии россии", насправді вся росія залежить від технологій Западу та Китаю.

Ну, що ж, гарна новина. Десь там догоряє "Адмірал Кузнецов" з позивним "Копчений", догниває у порту "Адмірал Нахимов", годує рибок "Москва". Загалом росія втратила 17 бойових судів, 4 – виведені з ладу на тривалий термін, останній з них, це "Іван Хуст", ураження якого росіяни також приховують. Росіянам все складніше ремонтувати судна, літаки, потяги. Усе це або виготовлено за часів срср, або модернізовано завдяки імпортним агрегатам.

Все частіше росіян "балують" "возвращением к истокам", тобто потягами на вугіллі. Чим будуть балувати замість літаків, не знаю, дирижаблів росія не може побудувати. Плавати росіяни можуть й у коритах, це теж "істоті", ще великий пушкін написав цілу оду кориту. Усе це знищено за часів правління путіна. Чи зрозуміють це росіяни? – ні, звісно ж ні, бо скрепи, пропаганда, Україна-ворог, Запад "ей помогает уничтожать россию".

Рішення почати війну з Україною приймав путін, бо ж "стратег", бо "всех переиграл", бо "все идет по плану". Гарний план, товариш путін, колись саме за цей план путіна назвуть тим, хто знищив останню імперію зла. Спричинити стільки зла росіянам могла людина, яка абсолютно, чисто, кристалізовано ненавидить росію.

Знищивши економіку росії путін, вірніше, розграбувавши країну для свого ОПГ "Озерки", очікував отримати ресурс України , щоб закрити фінансові дірки у бюджеті та дати можливість росіянам відчути себе багатіями, розграбувавши Україну. Саме з по грабунком та використанням ресурсів України критична більшість росіян пов’язує свої надії на гарне життя та покращення добробуту.

Що ж, маю надію, що скоро уся росія піде вслід за своїми кораблями, літаками й її "нано-технології" ото лісом-болотами на дровах (ах, немає, вже продано у Китай), на вугіллі (теж не має, бо шахти закрили), на собаках (не має – буряти з,їли), лаптями, як іконно руські. Зараз занепад росії, бо війна з Україною, тому знову ріжуть на метал підприємства, пароплави, літаки, бо ж росіяни не навчені рахувати гроші. Війна з Україною зробила з росії банкрута, політичного, дипломатичного, фінансового.

Нагадаю важливість цієї втрати, тобто "економічної вигоди" для росії: "Петро Великий" – це важкий атомний ракетний крейсер радянського проекту 1144.2 "Орлан". За цим проектом з 1977 по 1989 рік було спущено на воду всього чотири кораблі – "Кіров", "Адмірал Лазарєв", "Адмірал Нахімов" і сам "Петро Великий". Будівництво ще трьох кораблів цього проекту скасували, бо не було коштів, росія, їх було витрачено на війну в Афганістані.

Повна водотоннажність крейсера – 25 860 т. Це найбільший неавіаносний бойовий корабель у світі. До списку озброєння "Петра Великого" входить 20 установок протикорабельного ракетного комплексу "Граніт" П-700, протиповітряний комплекс "Ріф" С-300Ф (морська модифікація наземного комплексу С-300), ракетно-артилерійський комплекс 3М87 "Кортик" мм, кілька 130-міліметрових артустановок АК-130.

"Петро Великий" — єдиний корабель проекту 1144.2 "Орлан", що знаходився на рейді. "Кіров" та "Адмірал Лазарєв" списали наприкінці 1990-х і відправили на утилізацію, бо це дуже вигідно, продати щось на метал. "Адмірал Нахімов" не виходив у море з 1997-го, вже 24 роки він перебуває на ремонті та модернізації у Сєвєродвінську. Строки його повернення флот регулярно переносяться. 2021 року його запланували на 2023 рік, але в серпні минулого року заступник генерального директора Об’єднаної суднобудівної корпорації (ОСК) з військового кораблебудування Володимир Корольов повідомив, що терміни можуть бути зрушені ще на рік.

Руський воєнний корабель пішов…