Тысячи украинцев попали под проверки: Польша начала масштабные рейды против нелегалов

Польша провела масштабную операцию миграционного контроля с привлечением более 27 тысяч силовиков и почти 1800 проверок в местах проживания и работы иностранцев. По ее результатам 91 гражданин Украины получил решение о принудительном возвращении на родину, а всего было задержано почти две тысячи человек.

Об этом сообщило РоІѕке Radio со ссылкой на заявление министра внутренних дел Польши Marcin Kierwiński. Согласно официальным данным, общенациональная операция состоялась 2-3 марта.

К проверкам привлекли более 27 тысяч офицеров полиции и пограничной службы, что сделало ее одной из крупнейших правоохранительных акций в сфере миграционного контроля. Правоохранители провели почти 1800 точечных проверок в разных местах:

хостелах и общежитиях;

частных квартирах и домах;

на предприятиях и строительных площадках;

в местах работы иностранцев.

К операции привлекли даже специализированные подразделения – в частности Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью и Бюро полицейских расследований. Они помогали проверять документы, устанавливать личности и выявлять тех, кто скрывается от правосудия или находится в стране незаконно.

По результатам рейдов польские правоохранители задержали 1944 человека, которые находились в розыске или нарушили законодательство. Среди них:

147 иностранцев , которых разыскивали польские власти по ордерам на арест;

, которых разыскивали польские власти по ордерам на арест; сотни людей с нарушениями миграционного режима.

По словам министра внутренних дел, эта операция стала первой крупной общенациональной акцией такого масштаба в 2026 году и может иметь продолжение. Во время проверок особое внимание правоохранители уделяли мигрантам, чей правовой статус в Польше вызывает сомнения.

Именно поэтому значительная часть решений о принудительном возвращении на родину была принята в отношении граждан Украины. По официальным данным, только за одну ночь решение о депортации получил 91 украинец. География иностранцев, в отношении которых принято решение о принудительном возвращении, выглядит так:

украинцы – 91 человек;

граждане Грузии – 14 человек;

белорусы – 8 человек;

молдаване – 3 человека;

россияне – 2 человека.

Украинцы составляли наибольшую группу среди иностранцев, которых затронули результаты этой операции. Польские власти объясняют активизацию проверок необходимостью борьбы с нелегальной миграцией, криминальными сетями и нарушениями трудового законодательства.

В последние годы Польша стала одной из главных стран Европы, где работают и проживают иностранцы, особенно украинцы. По разным оценкам, в стране постоянно находятся миллионы граждан Украины, как беженцы, так и трудовые мигранты. Поэтому польские власти периодически проводят масштабные проверки, чтобы выявить:

людей без действительных документов;

лиц с просроченным разрешением на пребывание;

тех, кто работает без официального трудоустройства;

людей, которые находятся в розыске.

