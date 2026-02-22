Путин уйдет из Украины только при одном условии – The Times

Британский журналист Доминик Лоусон заявил, что для большинства украинцев война не закончится в 2026 году. Политолог заявил, что российский диктатор Владимир Путин уйдет из Украины только в случае поражения.

Также британец назвал "театром" мирные переговоры с участием украинской, российской и американской делегаций. Об этом Лоусон написал в колонке The Times.

Британцы прогнозируют долгую войну

По мнению британского журналиста, украинцам нужно "сохранить свое время и игнорировать театр кабуки мирных переговоров о прекращении войны". Лоусон считает, что Россия не собирается останавливать войну, пока не достигнет капитуляции Украины, а Украина еще далеко не приближается к точке, когда она должна сдаться.

Политолог констатировал, что российская армия несет огромные потери, но Кремль не намерен идти на компромиссы в переговорах. По мнению Лоусона, у Путина нет другого выхода, кроме полной капитуляции Украины из-за внутренних и стратегических рисков.

Британец заявил, что любой компромисс с Украиной не изменит милитаризованную структуру общества и экономики в России, а новые конфликты станут неизбежными. При этом он уверен, что россиян необходимо "научить другому уроку, а это возможно только путем поражения".

Напомним, по данным военной разведки и независимых наблюдателей за боевыми действиями, Украина уступает российским войскам и нуждается в значительно большем количестве пехоты и вооружения, если надеется выиграть войну. Западные чиновники считают, что страна может выдержать как минимум еще один год войны при нынешних темпах истощения.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Германии указал на реальные вызовы и угрозы современности для Альянса. Это"возрождение терроризма на юге Европы","российский ревизионизм на востоке", который происходит "в сотрудничестве с Китаем, Ираном и Северной Кореей", а также подготовка Москвы и Пекина к возможным действиям в Арктике.

